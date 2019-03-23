Álbum de figurinhas da Copa América já mobiliza colecionadores

A Copa América começa apenas no dia 14 de junho, mas quem disse que colecionador precisa esperar a competição começar para completar o álbum de figurinhas? Neste domingo (24), o álbum oficial do torneio estará encartado nos jornais Notícia Agora e A Gazeta ,e para não correr o risco de ficar sem o exemplar, o aposentado e colecionador André Rosetti Bresciani, de 80 anos, já pediu a dois amigos donos de banca de revistas que reservem alguns exemplares.

André Rosetti Bresciani é colecionador de longa data e está na expectativa para completar o álbum da Copa América Crédito: Marcelo Prest

"Quando eu fiquei sabendo que sairia este álbum, já fui logo entrando em contato com o pessoal das bancas. Fico nessa expectativa de pegar o álbum e começar a preencher com todo carinho. Faço por mim, mas também para meus netos. Gosto e incentivo isso neles, pois é uma atividade muito prazerosa. Preencho e mando para eles ou os entrego quando me visitam", contou André, orgulhoso da incontável coleção de álbuns, chaveiros, selos e inúmeros outros itens.

Colecionar virou uma ocupação para minha mente. Os álbuns de competições são prazerosos de se preencher. Me distraio e ainda repasso isso aos meus netos André Rosetti Bresciani, aposentado e colecionador

Apenas de álbuns de futebol, André calcula ter algo próximo a duzentos exemplares, passando por Copa América, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Liga dos Campeões da Europa, entre outros. Chegar nessa quantidade é trabalho de décadas, mas o apreço por coleção começou meio que por acaso.

"Quando eu tinha uns 12, 13 anos, tinha uma marca de sabonete que trazia na embalagem imagens de monumentos de muitos países do mundo. Eu não tinha condições naquela época de viajar, então foi a maneira que encontrei de conhecer e acabou que se transformou em uma atividade prazerosa. Depois fui migrando para álbuns e comecei a colecionar novos itens", detalhou o colecionador.

O álbum oficial da Copa América conta com 376 figurinhas normais, contando com os craques Neymar, do Brasil, Messi, da Argentina, Suárez, do Uruguai, Guerrero, do Peru, entre outros. Além destas, há outros 24 cards metalizados com as sedes e emblemas da competição. Ao todo, o álbum conta com 56 páginas. Cada envelope custa R$ 2,50 e contém cinco cromos.

DA AFLIÇÃO À SATISFAÇÃO

A paixão por coleções é antiga, mas foi após a aposentadoria que André mergulhou de cabeça em alavancar as coleções.

André mostra com orgulho os álbuns já completados. O próximo a entrar nesse grupo são os da Copa América Crédito: Marcelo Prest

"Infelizmente não se encontra emprego com 80 anos nesse país e não se valoriza a experiência e conhecimento. Quando me aposentei aos 58 anos, em 1996, eu precisava de uma ocupação para preencher meu tempo livre e manter minha mente ativa. Aí eu decidi retomar essa atividade. Eu tenho itens de valor histórico, de empresas e marcas já extintas há décadas. Dedico hoje minhas manhãs a organizar e catalogar minhas coleções”" contou o aposentado.