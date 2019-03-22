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Alô, colecionador

Álbum de figurinhas da Copa América do Brasil é lançado nesta sexta

O álbum estará disponível nos jornais A Gazeta e Notícia Agora do próximo domingo (24)

Publicado em 22 de Março de 2019 às 19:49

Publicado em 

22 mar 2019 às 19:49
Depois de sediar as edições da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil se prepara para receber, pela 5ª vez, a Copa América. O principal torneio entre seleções da América do Sul está em sua 46ª edição e traz dois convidados da Ásia: Catar (sede do próximo Mundial em 2022) e Japão.
Álbum de figurinha da Copa América virá encartado nos jornais A Gazeta e Notícia Agora do próximo domingo (24) Crédito: Divulgação/Panini
Para que os aficionados do esporte da bola nos pés possam ficar por dentro de tudo que envolve o torneio, a Panini lançará nesta-sexta (22) o álbum de figurinhas oficial nas versões em capa dura e capa cartão.
Ao longo das 56 páginas, os torcedores poderão conhecer as grandes lendas da competição, além de curiosidades, estádios e os jogadores dos 12 países selecionados.
Vencedor em todas as edições em que foi mandante: 1919, 1922, 1949 e 1989, o Brasil carrega a responsabilidade extra de representar uma nação durante o campeonato. O torneio, que regressa ao país depois de três décadas, reunirá as melhores estrelas do continente e os melhores jogadores da Ásia, que medirão forças nos principais estádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte.
A Panini distribuirá exemplares gratuitamente em parceria com 10 grandes jornais do Brasil, incluindo A Gazeta e o Notícia Agora, únicos que contarão com o encarte no Espírito Santo.
"É muito inspirador saber que esse campeonato é mais um daqueles que emociona fãs de futebol do Brasil inteiro. Os colecionadores esperam ansiosamente pelo lançamento e o nosso objetivo é proporcionar divertimento e integração entre pais, avós, filhos, e amigos", explica José Eduardo Martins, presidente da Panini Brasil.
O álbum completo é um meio para conhecer todos os atores do espetáculo e de grande valia para acompanhar as estrelas do futebol. Além disso, por meio do aplicativo Panini Collectors, o colecionador pode organizar o livro de um jeito muito mais fácil. O livro ilustrado e os envelopes estarão disponíveis em bancas de jornal, redes varejistas e no site www.lojapanini.com.br. Para as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais, que trarão o álbum nos jornais locais, o produto estará disponível nestes pontos de venda em 26 de março.
Ficha técnica
Álbum de figurinhas oficial da CONMEBOL Copa América 2019
Formato: 210 x 270 mm
Estrutura: capa + 56 páginas
Capa: Triplex 250 g
Miolo: LWC 60 g
Distribuição: nacional
Preço do Livro Ilustrado brochura: R$ 8,90
Preço do envelope: R$ 2,50
 
Kits álbum oficial da CONMEBOL Copa América 2019
§  Blister cartela com 12 envelopes por R$ 30,00
§  Kit livro ilustrado brochura + 12 envelopes por R$ 38,90
§  Kit livro ilustrado capa dura + 12 envelopes por R$ 59,90
§  Kit livro ilustrado brochura + 20 envelopes por R$ 58,90

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