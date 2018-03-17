Álbum da Copa do Mundo 2018: colecionadores contam as horas

A expectativa é maior a cada dia, mas até a abertura da Copa do Mundo da Rússia, no dia 14 de junho, na partida entre a seleção anfitriã contra a Arábia Saudita, os aficionados por futebol poderão respirar o Mundial através do álbum oficial, que será distribuído amanhã nos jornais A Gazeta e Notícia Agora.

Christian completou o último álbum e está ansioso para repetir o feito Crédito: Ricardo Medeiros

Quem está contando as horas para começar abrir as embalagens atrás das figurinhas dos grandes craques da atualidade do futebol mundial é o professor de Educação Física, Christian Castoldi Norberto, de 25 anos.

No Mundial de 2014, ele conseguiu preencher todo o álbum. A meta atual é repetir o feito de quatro anos atrás, porém o trabalho será um pouco maior, já que o álbum atual será composto por 682 figurinhas, 42 a mais que na Copa do Brasil.

"Eu sempre colecionei e gostei, mas nunca havia completado um álbum. Aí na Copa de 2014 fui com mais afinco para completar. Deu trabalho e gastei mais de R$ 100 reais para finalizar, mas valeu bastante, disse o professor.

Quem também for entrar nessa é bom separar uma boa quantia em dinheiro, já que cada pacotinho contendo cinco figurinhas custará R$ 2 reais. Por isso mesmo Christian tem as próprias estratégias para economizar e completar o álbum da Copa.

"Já conversei com uns dois amigos e eles também estão empolgados para completar esse álbum. O negócio é ir trocando as figurinhas repetidas e correr atrás daquelas mais difíceis, em especial Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, os maiores craques do futebol. Acho que vão ser as mais complicadas de achar, além dos brasões das seleções e também dos estádios", detalhou.

Em tempos de facilidade para se encontrar de tudo na internet, Christian acredita que o hábito de colecionar não perdeu espaço. Pelo menos para ele.

"Eu acredito que seja seja uma coisa de geração, de uma galera mais antiga. Quando criança, era uma febre. Todo mundo colecionava e cresci mantendo esse gosto. Na escola rolava as brincadeiras e trocas de figurinhas com os amigos para tentar fechar o mais rápido possível. Sem contar que é uma distração e lazer também, contou.

NÚMEROS IMPRESSIONAM

Para ter uma noção da febre que é o universo do álbum da Copa, a Panini, empresa responsável pela confecção, serão oito milhões de pacotes com cinco figurinhas cada produzidos por dia até 20 de abril e a tiragem inicial de álbuns somente para o Brasil é de 7 milhões.

DICAS VALIOSAS

* Vá em bancas de diferentes pontos da cidade.

* Entre em grupos de troca nas redes sociais.

* Vá a eventos de troca em parques e shoppings de sua cidade. Leve as figurinhas repetidas e uma lista com as faltantes do álbum.

* Consiga as que faltam para alguém e troque pelo bolo de repetidas da pessoa.

* Faça tabelas com os cromos faltantes e repetidos, e entregue para que família e os amigos ajudem a encontrar.

* Não compre mais do que o necessário, aposte nas trocas de figurinhas.