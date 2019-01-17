Home
>
Mais Esportes
>
Lais Souza publica vídeo em rede social em que aparece mexendo o tronco

Lais Souza publica vídeo em rede social em que aparece mexendo o tronco

Lais sofreu lesão na terceira vértebra da coluna cervical em janeiro de 2014, quando treinava em Utah, nos EUA