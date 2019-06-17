Home
>
Mais Esportes
>
Lais Souza comemora: 'A minha alma de atleta me faz não ficar sentada'

Lais Souza comemora: 'A minha alma de atleta me faz não ficar sentada'

Ex-ginasta, que ficou tetraplégica após acidente, postou uma nova foto de pé, com ajuda de um equipamento