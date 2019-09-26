Karol Rosa preparada para dar show em sua próxima luta no UFC

A lutadora encara a americana Julia Avila no dia 26 de outubro, no UFC Cingapura, e na avaliação da atleta, que faz a sua segunda luta no Ultimate, a intenção é "dar um show" para o público e conquistar mais uma vitória. A confiança está em alta na Paraná Vale-Tudo (PRVT), academia da capixaba Karol Rosa., e na avaliação da atleta, que faz a sua segunda luta no Ultimate, a intenção é "dar um show" para o público e conquistar mais uma vitória.

A capixaba Karol Rosa encara a americana Julia Avila no dia 26 de outubro, no UFC Cingapura Crédito: UFC/Divulgação

Karol tinha a expectativa de voltar ao octógono mais famoso do mundo apenas no fim do ano, porém ao receber o chamado do UFC não pensou duas vezes e aceitou o combate, com pouco mais de um mês de antecedência.

Acabei de lutar no dia 31 de agosto na China e eu esperava lutar em dezembro ou até mesmo no UFC São Paulo, em novembro. Mas acabou que eu recebi a proposta de lutar no dia 26 de outubro e vou fazer minha segunda luta já. Estou preparada pra tudo. Quero dar um show, quero mostrar o meu melhor. Se for para lutar em pé, vou trocar. Se perceber que tá difícil e pintar uma brecha eu vou derrubar também. Estou preparada para tudo Karol Rosa, lutadora de MMA

vitória sobre Lara Procópio no fim de agosto, no UFC Shenzhen, na China. Entre os capixabas mais famosos apenas ela, Rodrigo Damm, Carina Damm e Ronaldo Jacaré conquistaram tal feito. Mas a intenção da peso-galo é ir além e já em 2020 estar entre as cinco melhores lutadoras do mundo em sua divisão. Um detalhe importante é que Karol Rosa vai fazer duas lutas seguidas no continente asiático, pois vem de. Entre os capixabas mais famosos apenas ela, Rodrigo Damm, Carina Damm e Ronaldo Jacaré conquistaram tal feito. Mas a intenção da peso-galo é ir além e já em 2020 estar entre as cinco melhores lutadoras do mundo em sua divisão.

"Eu estou muito empolgada e venho treinando bastante. Eu pretendo, ano que vem, já estar entre as melhores, no top 5. Agora acredito que vou pegar meninas mais duras e bem ranqueadas também pra, no ano que vem, já estar entre as tops. Estou preparada para pegar qualquer uma e preparada também pra já entrar no top 5.

Sobre a adversária, um misto de respeito e confiança. Karol Rosa vê Julia Avila como uma grande oponente, mas acredita ter armas suficientes para vencê-la tanto na trocação quanto na luta agarrada.

Karol Rosa está preparada para mais uma luta no UFC Crédito: UFC/Divulgação