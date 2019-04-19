Home
Judoca capixaba Nacif Elias embarca para campeonato nos Emirados Árabes

Nacif, que é naturalizado libanês, vai participar do Campeonato Asiático. Ele segue na luta de olho em Tóquio-2020