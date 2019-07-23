Jornalista esportivo Juarez Soares morre de câncer, aos 78 anos

Juarez Soares trabalhou na Globo, Band, Record, SBT e RedeTV Crédito: Reprodução/RedeTV

O jornalista Juarez Soares, que lutava contra um câncer de cólon, morreu nesta terça-feira, aos 78 anos. Ele estava em casa e foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu.

Durante a carreira jornalística, cobriu Copas do Mundo por Globo, Band e SBT. Ele ainda integrou as equipes dos programas "Debate Bola" e "Terceiro Tempo", ambos apresentados por Milton Neves, na Record e Band, respectivamente.

Juarez Soares estava na RedeTV e se desligou da emissora em março deste ano. Ele fazia parte do programa "Bola na Rede". Além disso, também estava na Rádio Capital, mas pediu licença nos últimos meses para tratar a doença.