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Luto

Jornalista esportivo Juarez Soares morre de câncer, aos 78 anos

"China", como era conhecido Juarez, lutava contra um câncer de cólon. Amigos de profissão lamentaram a morte

Publicado em 

23 jul 2019 às 19:24

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 19:24

Juarez Soares trabalhou na Globo, Band, Record, SBT e RedeTV Crédito: Reprodução/RedeTV
O jornalista Juarez Soares, que lutava contra um câncer de cólon, morreu nesta terça-feira, aos 78 anos. Ele estava em casa e foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu.
Durante a carreira jornalística, cobriu Copas do Mundo por Globo, Band e SBT. Ele ainda integrou as equipes dos programas "Debate Bola" e "Terceiro Tempo", ambos apresentados por Milton Neves, na Record e Band, respectivamente.
Juarez Soares estava na RedeTV e se desligou da emissora em março deste ano. Ele fazia parte do programa "Bola na Rede". Além disso, também estava na Rádio Capital, mas pediu licença nos últimos meses para tratar a doença.
Vários jornalistas esportivos lamentaram a morte de Juarez Soares.

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