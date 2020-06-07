Jordan e Nike vão doar R$ 497 milhões na luta por igualdade racial

Em meio a onda de protestos nos Estados Unidos por igualdade racial após a morte de George Floyd, Michael Jordan e a Nike, através da marca Jordan Brand, prometeram doar cerca de 100 milhões de dólares (R$ 497 milhões) pelos próximos 10 anos para instituições que atuam no combate da causa.
Craig WIlliams, presidente da marca, confirmou a ajuda financeira em comunicado.
- Jordan Brand somos nós, a comunidade negra. Até que o racismo enraizado que faz com que as instituições do nosso país falhem seja erradicado, continuaremos comprometidos em proteger e melhorar a vida dos negros.
A companhia foi criada para desenvolver tênis próprios para que o ex-atleta pudesse atuar em seus tempos de NBA. Hoje a marca vende os modelos de Air Jordan, visto como um calçado casual em diversas pessoas. No último ano, a empresa arrecadou 3,14 bilhões de dólares (R$ 15,6 bilhões, na atual cotação).E MAIS:Matheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com BayernCBF lança cartilha com etapas para o retorno do futebol brasileiroPjanic rejeita Chelsea e PSG e está disposto a ir para o BarcelonaApós perder Werner, Liverpool pergunta por Adama Traoré E MAIS: