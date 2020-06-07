Jordan e Nike vão doar R$ 497 milhões na luta por igualdade racial

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Em meio a onda de protestos nos Estados Unidos por igualdade racial após a morte de George Floyd, Michael Jordan e a Nike, através da marca Jordan Brand, prometeram doar cerca de 100 milhões de dólares (R$ 497 milhões) pelos próximos 10 anos para instituições que atuam no combate da causa.

Craig WIlliams, presidente da marca, confirmou a ajuda financeira em comunicado.

- Jordan Brand somos nós, a comunidade negra. Até que o racismo enraizado que faz com que as instituições do nosso país falhem seja erradicado, continuaremos comprometidos em proteger e melhorar a vida dos negros.