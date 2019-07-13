Home
Jogos Escolares: veja quem são os campeões estaduais juvenis

As finais aconteceram neste sábado (13), em Guarapari, e os times que representarão o Estado nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) foram definidos

Publicado em 13 de julho de 2019 às 19:15

 - Atualizado há 6 anos

Campeões estaduais juvenis são definidos nos Jogos Escolares em Guarapari Crédito: (Foto: Paulo Sena/Sesport

Os atletas das escolas Castro Alves, Regina Paixão, Mundo Moderno, Darwin, Marista, Waldemiro Hemerly e IPE são os campeões juvenis dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) 2019. As finais aconteceram neste sábado (13), no Sesc de Guarapari, e os times que representarão o Estado nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) foram definidos.

O Colégio Castro Alves, de Cariacica, mais uma vez levou os títulos nas categorias feminina e masculina, confirmando sua soberania. As meninas venceram a escola Nossa S. de Lourdes, de Pinheiros, por 29 a 8, e os meninos ganharam da Emir de Macedo, de Linhares, por 22 a 6. Pelo bom desempenho da própria escola na última edição do JEJ, as duas equipes se classificaram diretamente para a fase nacional dos Jogos da Juventude, em Blumenau (SC), na segunda quinzena de novembro.

Futsal

No masculino, após um jogo tranquilo, os alunos do Regina Paixão, de Linhares, venceram o time do Henrique Coutinho, de Iúna, por 5 a 3. No feminino, vitória do Mundo Moderno, de Cariacica, sobre o Emir de Macedo Gomes, de Linhares, por 2 a 1, após um jogo acirradíssimo.

Vôlei

A equipe do IPE, de Cachoeiro de Itapemirim, ficou com o título na categoria feminina, após um confronto apertado contra o São Domingos, que acabou por 3 sets a 1. No masculino, vitória do Waldemiro Hemerly, de Rio Novo do Sul, por 3 sets a 2 sobre o Colégio Estadual, da capital.

Basquete

Em outro jogo disputado, o Darwin, de Vila Velha, ficou com o ouro no basquete masculino, após vencer a equipe do Jesus Cristo Rei, de Cachoeiro de Itapemirim, por 54 a 41. No feminino, outra vitória canela-verde: Marista 55 a 18, em cima do time Cristo Rei, de Linhares.

Próxima fase

Todos os campeões estaduais, com exceção do handebol, disputam a Regional III dos Jogos Escolares da Juventude, entre os dias 2 e 6 de setembro, em Cascavel (PR). Nesta fase, as equipes capixabas enfrentarão alunos de escolas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul.

A fase nacional dos JEJ acontecerá entre os dias 16 e 30 de novembro, em Blumenau.

Confira lista completa dos campeões:

Basquete

Marista (Vila Velha) - feminino

Darwin (Vila Velha) - masculino

Futsal

Mundo Moderno (Cariacica) - feminino

Professora Regina Banhos Paixão (Linhares) - masculino

Handebol

Colégio Castro Alves (Cariacica) - feminino

Colégio Castro Alves (Cariacica) - masculino

Vôlei

IPE (Cachoeiro de Itapemirim) - feminino

EEEFM Waldemiro Hemerly (Rio Novo do Sul) - masculino

