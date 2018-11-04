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UFC

Jacaré quer o título após trucidar Weidman com nocaute espetacular

Lutador capixaba prometeu trucidar quem aparecer no caminho dele pelo cinturão dos médios

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 20:33
A impressionante vitória de Ronaldo Jacaré contra Chris Weidman, quando nocauteou o americano na co-luta principal do UFC 230, na madrugada deste domingo (04), empolgou o brasileiro. Na coletiva de imprensa do evento realizado em Nova York, o lutador disse ter certeza de que disputará o cinturão dos médios em sua próxima luta contra o vencedor do duelo entre o campeão Robert Whittaker e o próximo desafiante, Kelvin Gastelum.
Chris Weidman (detalhes nas luvas vermelhas) vs. Jacare Souza (detalhes nas luvas azul) pelo UFC 230 no Madison Square Garden em Nova Iorque, Estados Unidos, nesta sexta feira, 2 de novembro. Crédito: LEANDRO BERNARDES
"Eu sabia que a luta iria acabar quando a minha mão entrasse. Só esperei o momento certo. Agora é 100% chance de título. Já tive uma chance antes, só que desta vez me credenciei de novo e vou lutar pelo título. Não quero nem saber (contra) quem vai ser. Quero pegar o vencedor e trucidar. Eu nunca perdi uma revanche. Sempre quando chega a hora da verdade, eu faço um bom trabalho. Eu sabia o quão duro era o Chris entao me preparei bem e venci", disse.
O duro nocaute imposto a Weidman no terceiro assalto da luta gerou uma situação inusitada. Preocupada com o estado físico do americano, a esposa de Jacaré ligou para o brasileiro para saber com o rival estava.
"Foi uma grande vitória, e sou um grande fã dele. Fiquei muito feliz por isso. Antes de tudo somos seres humanos. A nossa família gosta muito dele. Então quando aconteceu isso, minha mulher pediu para eu ir no vestiário do Chris para perguntar como ele estava. Nós nos gostamos muito como lutadores e pessoas."
Mesmo com o triunfo, Jacaré tem algo para reclamar. Depois de ver Weidman ser superior no primeiro assalto, o brasileiro cresceu no segundo, antes de nocautear no terceiro. Entretanto, dois juízes laterais marcavam 20 a 18 para o americano, enquanto apenas um tinha 19 a 19 até então.
"Isso é horrível. Eu nunca gosto de luta próxima assim porque nunca ganhei por decisão do juiz assim."
Outro assunto abordado pela imprensa na coletiva de imprensa foi o nocaute fulminante de Israel Adesanya contra Derek Brunson. Jacaré elogiou o nigeriano, mas descartou um confronto contra ele agora.
"Esse cara é impressionante. Muito. Mas eu também já fiz aquilo ali e fiz melhor que ele. Então ele vai ter que fazer isso em mais lutas. E fiz melhor que ele duas vezes. Eu vou lutar pelo título, então por que eu tenho que pensar em Adesanya? Isso não faz sentido", concluiu, referindo-se ao fato de que bateu Brunson por duas vezes na carreira, ambas por nocaute no primeiro round.

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