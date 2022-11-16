Isabel Salgado, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro, morre aos 62 anos

Isabel Salgado faleceu aos 62 anos, no hospital Sírio-Libanês Crédito: Divulgação

Maria Isabel Barroso Salgado, uma das pioneiras do vôlei feminino no Brasil, faleceu na manhã desta quarta-feira (16), aos 62 anos. Isabel estava internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e teve uma parada cardíaca por volta de 4h.

Com a Seleção Brasileira, disputou os Jogos Olímpicos de Moscou (1980) e Los Angeles (1984). Sua carreira foi marcada por ser uma das profissionais de maior qualidade técnica do país. Na última segunda-feira (14), Isabel foi nomeada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para integrar a área de Esporte na equipe de transição do governo Lula.

TRAJETÓRIA

Revelada pelo Flamengo, a jogadora, nascida no Rio de Janeiro, fez história por ter sido a primeira brasileira a atuar no vôlei europeu, quando defendeu o Modena, da Itália, na temporada de 1980. Em 2016, a ex-atleta foi uma das personalidades que carregou a tocha olímpica dos Jogos do Rio.

Após a saída do vôlei de quadra, figurou no vôlei de praia no início dos anos 90. Defendeu o Brasil na nova modalidade em Atlanta, em 1996. Após a disputa nos Estados Unidos, jogou diversas etapas do Circuito Mundial e brasileiro entre 1993 e 2001, faturando o ouro na etapa de Miami, no ano de 1994.

Isabel deixa cinco filhos, Pilar, Maria Clara, Carol Solberg, Pedro Solberg e Alison, adotado em 2015. Maria, Carol e Pedro seguiram os passos da mãe no esporte e se tornaram profissionais do vôlei de praia.

ISABEL SALGADO ?



Um dos maiores nomes do esporte ?? nos deixou esta manhã, aos 62 anos.



? Pan 1979

2️⃣ @JogosOlimpicos 1980 e 1984



Craque dentro e fora das quadras!



Vai fazer muita falta! ? pic.twitter.com/ExNd4I9tSL — Time Brasil (@timebrasil) November 16, 2022

BACTÉRIA NO PULMÃO

Na segunda-feira (14), Isabel havia reclamado com familiares e amigos sobre uma forte gripe. Segundo a produtora de cinema Paula Barreto, amiga da ex-atleta, Isabel havia ido ao médico e testado negativo para Covid-19, e na manhã de terça-feira foi ao hospital Sírio-Libanês e não apresentou melhoras.