Instituto Viva Vida é tricampeão da Copa ES de Basquete

Título foi conquistado após vitória sobre o Santo Antônio Basquete, por 80 a 49, em partida realizada na noite da última quarta-feira (16)

Publicado em 17 de julho de 2025 às 15:28

Instituto Viva Vida é tricampeão da Copa ES de Basquete Crédito: Daniel Mattedi/Divulgação

O Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) se sagrou tricampeão da Copa ES de Basquete na Série Ouro. A conquista e a hegemonia na competição vieram após vitória por 80 a 49 sobre o Santo Antônio Basquete, em partida realizada na noite da última quarta-feira (16), na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). >

Favorita ao título, a equipe canela-verde assumiu o protagonismo do jogo desde o início e manteve a diferença no placar em mais de 10 pontos desde a metade do primeiro quarto, garantindo a medalha de ouro sem sustos.>

Os principais destaques da final pelo lado do IVV foram o ala Guilherme Silva e o armador João Vitor Martins, que anotaram 15 pontos, cada, e foram os cestinhas do jogo - João Vitor ainda contribuiu com mais cinco assistências. Pelo lado do Santo Antônio, Kauê Borges também chegou aos 15 pontos e quatro rebotes.>

Treinador da equipe campeã, João Victor Freitas fez questão de exaltar a sua equipe após a conquista. Segundo ele, o time conseguiu mostrar em quadra tudo aquilo que vem sendo treinado, fato determinante para o título.>

“Estou muito feliz, pois é um título importante e que precisa ser valorizado. Enfrentamos algumas equipes fortes e, mesmo assim, conseguimos impor nosso jogo e ritmo durante todo o torneio, inclusive na final. Falei com os atletas que o resultado positivo nas competições só é alcançado porque eles estão se dedicando e treinando bem”, contou Freitas. >

Calendário cheio

Após a conquista da Copa ES, o Instituto Viva Vida já muda o foco para as duas próximas competições do calendário. Neste final de semana, os atletas viajam para Santa Rita do Sapucaí (MG), onde disputam a Copa Sul-Americana de Basquete, contra times de toda a América do Sul, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, além de uma equipe convidada da Flórida, nos Estados Unidos.>

Em seguida, no fim de julho, a equipe segue para o Rio de Janeiro, onde participa da segunda rodada da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), principal competição do calendário.>

