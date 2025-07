Brasileirão

Botafogo vê o goleiro do Vitória-BA brilhar e empata no Nilton Santos

Com o resultado, o Botafogo segue dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores, em sexto lugar, com 22 pontos, mas pode perder posição em caso de vitória do Fluminense nesta quinta-feira (17) sobre o Cruzeiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 23:43

Botafogo e Vitória-BA empataram em 0 a 0 pelo Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na estreia de Davide Ancelotti no Nilton Santos, o Botafogo dominou os 90 minutos, porém não saiu do zero diante do Vitória-BA, nesta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca deixou novamente uma boa impressão, parando na trave e em grandes defesas do goleiro Lucas Arcanjo, o grande destaque da partida. >

Com o resultado, o Botafogo segue dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores, em sexto lugar, com 22 pontos, mas pode perder posição em caso de vitória do Fluminense nesta quinta-feira (17) sobre o Cruzeiro. Já o Vitória-BA, mesmo pontuando fora de casa, abre a zona de descenso, em 17º lugar, com 12 pontos. Foi o sexto jogo seguido do time nordestino sem vencer na competição.>

O Jogo

Na sua estreia diante do torcedor, Davide Ancelotti entrou com uma formação com cinco jogadores ofensivos e Arthur Cabral de referência. O time carioca tomou as ações da partida, martelando desde o primeiro minuto, com uma marcação alta, mas abusando do jogo aéreo e parando em grandes defesas de Lucas Arcanjo.>

O goleiro do Vitória foi o grande responsável pelo empate parcial. Ele defendeu um chute à queima roupa de Artur e interveio em grande estilo nas cabeçadas de Kaio e Savarino. Quando a bola passou, Zé Marcos, praticamente em cima da linha, evitou o gol de Arthur Cabral.>

>

O duelo voltou com o mesmo panorama no segundo tempo. O Botafogo manteve a intensidade e desta vez parou na trave, em cabeçada de Arthur Cabral. Depois, Savarino bateu colocado e quase marcou um belo gol. O Vitória era ineficiente ofensivamente e mal passava do meio de campo, mas levava a melhor nos duelos na defesa, principalmente pelo alto.>

Com o passar do tempo, o time carioca seguiu a estratégia de jogo aéreo, ultrapassou a marca de 30 cruzamentos, mas já não dava mais trabalho ao goleiro Lucas Arcanjo. Na reta final, o duelo foi caindo drasticamente de ritmo, com as duas equipes sentindo a parte física. Apesar de manter o volume ofensivo, o Botafogo não tirou o zero do placar. Cuiabano, nos acréscimos, ainda acertou o travessão baiano após leve desvio do goleiro.>

O Botafogo volta a campo no domingo ((20), quando visita o lanterna Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 17h30. Mais cedo, às 16h, o Vitória-BA recebe o Bragantino, no Barradão, em Salvador (BA).>

