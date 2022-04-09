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Inaê Soto Amstel Ultra mostra evolução em Santos e mira no Ubatuba Sailing Festival

Equipe santista disputou a segunda etapa da Copa ICS com seu novo Soto 40. Próximo desafio será em Ubatuba (SP), no feriado de Tiradentes
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LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 20:58

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 20:58

O barco Inaê Soto Amstel Ultra entrou na disputa da segunda etapa da Copa ICS, em Santos (SP), neste sábado, buscando ganhar entrosamento a bordo do novo Soto 40, adquirido em março. A regata na classe ORC serviu de treino para um dos principais objetivos do time na temporada, que será a Ubatuba Sailing Festival, de 21 a 24 de abril, no litoral norte de São Paulo.
Mesmo com pouco vento, a tripulação do Inaê Amstel Ultra conseguiu andar bem e fazer o percurso de 9 milhas náuticas em 02h03min10. O barco foi o Fita-Azul, ou seja, o primeiro a cruzar a linha de chegada, e ficou com o segundo lugar no tempo corrigido entre os ORCs.
- Foi uma regata de barla-sota, com vento fraco e rondado, difícil. Mesmo assim, o barco velejou bem, e nos aproximamos bastante do rating da classe ORC. Estamos bastante contentes com o resultado de hoje. Podemos dizer que aprendemos bem a velejar com um barco completamente diferente do que estávamos acostumados - destacou o comandante Bayard Umbuzeiro Neto.
Cada vez mais entrosados, os integrantes do Inaê Soto Amstel esperam melhorar o resultado obtido na estreia do veleiro S40 no início de março, quando o barco foi batizado. Na primeira etapa do evento do Iate Clube de Santos, que contou com o contorno da Ilha das Cabras, no litoral paulista, a equipe ficou na terceira colocação.
A tradicional equipe de Santos (SP) tem o patrocínio master da Amstel Ultra, marca de cerveja holandesa para o segmento de baixa caloria, desde o início do ano. O contrato entre o time e o Grupo Heineken, que detém a Amstel Ultra, é de um ano.
O calendário de 2022 inclui a participação do Inaê Soto Amstel Ultra nos principais campeonatos da modalidade, que incluem a tradicional Santos-Rio e a Ilhabela Sailing Week. Um dos legados da parceria entre o time de Santos (SP) e a Amstel Ultra foi a aquisição do barco mais vencedor da última década no Brasil. A escolha foi pelo Soto 40.
Crédito: InaêAmstelUltraemação(Foto:FlávioPerez|OnBoardSports

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