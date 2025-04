Tênis de mesa

Hugo Calderano sobe para terceiro do ranking após vitória na Copa do Mundo

Bruna Takahashi aparece na 16ª colocação e também alcança melhor ranking da carreir

Com a vitória histórica na Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, Hugo Calderano subiu duas posições no ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) e apareceu nesta terça-feira (22) na terceira colocação.

É a melhor colocação da carreira já alcançada pelo carioca de 28 anos. Ele já havia chegado ao posto de terceiro do mundo pela primeira vez em 2022.

Após os Jogos de Paris, quando ficou na quarta colocação na melhor campanha do Brasil na modalidade em OlimpíadasCa, ele também havia chegado a essa mesma posição no ranking mundial.

À sua frente, estão agora apenas os chineses Lin Shidong, líder do ranking, derrotado por Calderano na final do Mundial, e Wang Chuqin (2º), que o brasileiro superou na semifinal.

No top 100, também aparecem os brasileiros Vitor Ishiy (46º), Leonardo Iizuka (77º) e Eric Jouti (91º).

Na categoria feminina, Bruna Takahashi, namorada de Calderano, subiu oito posições e apareceu em 16ª, a melhor já alcançada por uma brasileira. Ela avançou até as quartas de final na Copa do Mundo, a melhor campanha do país na categoria feminina.

Sua irmã, Giulia Takahashi, subiu uma posição na atualização do ranking e é a 80ª do mundo.

