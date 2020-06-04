Hóquei na grama terá plataforma digital global para os fãs do esporte

Crédito: Pascal GUYOT / AFP

A Federação Internacional de Hóquei (FIH) – entidade que administra e regulamenta a prática de hóquei sobre grama em todo o mundo - e a NAGRA - empresa do Grupo Kudelski - assinaram parceria para a criação de plataforma que será a "casa do hóquei" para a comunidade de 30 milhões de jogadores, torcedores e aficcionados pelo esporte. O acordo tem duração de 10 anos.

A plataforma digital multifacetada será desenvolvida para web, dispositivos móveis e TVs inteligentes. Incluirá partidas ao vivo, replays, vídeos, arquivos, notícias, artigos, placares, resultados e estatísticas, além de funcionalidades inovadoras de compartilhamento social, em que os torcedores poderão capturar e compartilhar momentos instantâneos online.

O novo serviço será lançado simultaneamente com a retomada de jogos internacionais ao vivo, pós-pandemia. Além disso, a plataforma fornecerá à FIH, às Federações Continentais, às Associações Nacionais e aos clubes serviço de gerenciamento centralizado para seus milhões de participantes e torcedores.

- Com mais de 30 milhões de participantes, a Federação Internacional de Hóquei sempre teve uma grande ambição pela promoção e desenvolvimento mundial de seu esporte. Melhorar nosso engajamento digital é um dos nossos objetivos - afirma Thierry Weil, diretor executivo da FIH.

- Estamos empolgados, especialmente neste período desafiador, em estabelecer uma parceria de longo prazo com um líder global de tecnologia para atingir nossos objetivos. Vemos isso como um acordo inovador que leva nosso desenvolvimento digital a um nível superior - concluiu.

- Este é o começo de uma jornada mais ampla que vai além da simples transmissão esportiva - disse Jean-Luc Jezouin, vice-presidente sênior de desenvolvimento de vendas da NAGRA.