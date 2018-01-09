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Histórias da bola: João Marcelo, o goleiro guerreiro da Copa A Gazetinha

Atleta da escolinha de Itaguaçu entra em campo horas após a morte do pai e se torna um exemplo para seus companheiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 21:24

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 21:24

A Copa A Gazetinha é marcada em sua trajetória com muitos exemplos de vida. História de pessoas que vivem intensamente a disputa de uma das competições de base mais importantes do país. A alegria e o choro se misturam na derrota e na vitória, dentro e fora do campo. E uma destas emoções foi reservada para o time 14/15 anos de Itaguaçu, que homenageou o goleiro João Marcelo, que na última quinta-feira (04), vésperas do início do torneio, enfrentou a triste notícia do falecimento de seu pai, Marcelo Saibel.
Goleiro João Marcelo ao lado do pai Marcelo Saibel e da mãe Dida Crédito: Copa A Gazetinha/Divulgação
Os companheiros do time de Itaguaçu levaram para o campo cartazes com homenagens ao goleiro da equipe da cidade e à sua mãe, chamada carinhosamente de Dida, com mensagens de força e ânimo.
O jovem arqueiro João Marcelo, por conta de seu comportamento no vestiário, é considerado um exemplo para os colegas de escolinha. O que chama a atenção é que o menino, mesmo abatido com o falecimento do pai, resolveu estar junto com os amigos de time e foi à campo. Impressionados com a força de João Marcelo, seus companheiros firmaram um propósito: "jogar pelo goleiro corajoso da equipe", como eles mesmo disseram. E tanta garra deu resultado: a escolinha de Itaguaçu foi para as finais da Copa A Gazetinha e brigará pelo título do campeonato no próximo sábado (13).
"Para o João Marcelo, a nossa força. Agora ele ganhou muitos fãs aqui na Copa A Gazetinha. O João Marcelo é um campeão, um exemplo para todos nós. Que ele tenha seu coração confortado", disse Janc, organizador do evento.

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