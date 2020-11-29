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Fórmula 1

Grosjean escapa da morte após carro bater e pegar fogo na F1

Piloto francês da Haas se envolve em toque com Daniil Kvyat, e carro explode no guard rail; piloto fica no meio das chamas por 29 segundos, mas passa bem

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 13:34
Carro de Grosjean pegou fogo após batida
Carro de Grosjean pegou fogo após batida Crédito: Reprodução/TV Globo
Um grave acidente ocorrido poucos segundos após a largada do GP do Bahrein assustou os fãs de Fórmula 1 na manhã deste domingo (29).
O carro do francês Romain Grosjean, da Haas, bateu de frente com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat, e foi de encontro à barreira de pneus pegando fogo e quebrando no meio imediatamente. As imagens indicaram uma explosão no local.
Grosjean deixou o carro com agilidade e só com uma sapatilha em meio às fortes chamas e consciente, mas com dificuldades para caminhar.
Ele foi atendido em ambulância e no centro médico do circuito e gerou preocupação de todos os outros pilotos e funcionários do grid.

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