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Griezmann volta atrás após se comparar com Messi e CR7: 'São lendas'

Francês do Atlético de Madrid se explica e diz que se referia apenas a esta temporada e não ao conjunto das carreiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 11:49

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 11:49

Atacante Antoine Griezmann, da seleção francesa e do Atlético de Madri-ESP Crédito:
O atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, disse há poucos dias que "está na mesma mesa" de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, vencedores das últimas cinco Bolas de Ouro, mas agora ele voltou atrás, ao dizer que se referia a esta temporada e não no conjunto da carreira.
"Este ano ganhei a Supercopa da Europa, a Liga Europa e a Copa do Mundo. Por isso usei a analogia da mesa com Messi e Ronaldo. Em toda uma carreira é difícil se aproximar deles, mas em um ano, acho que é possível", disse Griezmann, em entrevista publicada nesta terça-feira pela France Football, um dia após a revista publicar a lista de 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro.
O jogador, cuja comparação com o português e argentino valeu duras críticas, entre elas do zagueiro do Real Madrid, Sergio Ramos, reconheceu que deveria ter especificado estar se referindo apenas ao ano de 2018.
"Em uma carreira não me comparo. Esses caras são autênticas lendas. Estão aí todos os anos, não se cansam nunca. Marcam 50 gols, ganham troféus, Bolas de Ouro e estão sempre voltando", afirmou.
No entanto, Griezmann considerou que este ano o prêmio deve ser entregue para um francês, pois "na melhor equipe do mundo, tem que estar o melhor jogador do mundo".
"Para mim, seria um sonho (ganhar a Bola de Ouro). Só há 'craques', jogadores exemplares entre os vencedores. Seria um sonho ser um exemplo para os demais", disse.
O atacante afirmou que foi em 2016, quando acabou terceiro lugar, se deu conta de seu potencial e ironizou que foi então que estava ciente de que poderia sentar-se à mesa de Messi e CR7.

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