Geração 3x3: oficinas de basquete chegam às escolas de Vitória

Iniciativa envolve escolas da Grande Vitória para promover o basquete 3x3, com oficinas, eventos e inclusão social visando formar futuros craques.

Podem participar das oficinas todos os alunos e alunas das escolas, com idades entre 9 e 17 anos. Nessas oficinas, os participantes aprenderão mais sobre o esporte, incluído no programa olímpico dos Jogos de Paris de 2024.

Grande Final

Ao final de todas as etapas das oficinas, serão selecionados os times masculino e feminino de cada escola, que participarão de um Torneio Interescolar de Basquete 3x3. Assim como na abertura, ocorrerá um evento de encerramento na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, previsto para o dia 30 de novembro. Haverá apresentações de grupos de basquete da Grande Vitória e personalidades do basquete do Estado. Além disso, diversas atrações de rap do Estado prometem agitar ainda mais o evento.