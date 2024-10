Luna Hardman conquista pódio no Circuito Europeu de Bodyboarding

Capixaba disputou três etapas da competição e, neste final de semana, ficou em quarto lugar na Praia de Carcavelos, em Portugal

Após a disputa de três etapas do Circuito Europeu de Bodyboarding, Luna Hardman volta ao Brasil. A temporada no exterior terminou neste final de semana, em Portugal, e a capixaba chegou à final e ficou com o quarto lugar na terceira etapa do Circuito, na praia de Carcavelos, em Cascais.