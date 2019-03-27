Futebol virtual vai agitar jogadores de esportes eletrônicos em Vitória

A bola vai rolar em terras capixabas, mas dessa vez não será nos gramados, e sim em campos virtuais. O Espírito Santo vai receber uma das principais competições de e-sports (esportes eletrônicos) que acontece no país, em 2019. No sábado (30) e no domingo (31), a DXC Mega-Arena, localizada na Enseada do Suá, em Vitória, será sede do 11x11 Pro League Brasil, torneio do modo Pro Clubs do game Fifa 19 (jogo de futebol), do Playstation 4.

Em Portugal, um evento similar fez muito sucesso. No Brasil, a prática cresce e ganha força a cada dia Crédito: Fifa/Divulgação

A competição presencial, que é organizada pela Iesa Brasil, vai reunir as melhores equipes do cenário nacional. Ao todo serão 21 times de nove estados, sendo que dois são Espírito Santo - Bulldozer e Biribondo. Além disso, existem jogadores capixabas em outras equipes participantes.





Um deles, Acácio Antunes, inclusive é coordenador e jogador do Havan Liberty Gaming, de Santa Catarina. O meio de campo, que é advogado e mora em Vila Velha, afirma que o evento no Espírito Santo vai impulsionar o modo Pro Clubs no país.

“Uma competição presencial de Pro Clubs - FIFA do tamanho do que ocorrerá na DXCMA, em Vitória, é de fundamental importância para dar continuidade ao crescimento dessa modalidade, não só a nível nacional, mas mundial. Acredito que iremos para um patamar maior dentro do e-Sports e evoluir em todos os aspectos que envolve um cenário competitivo. Como capixaba, fico feliz que o maior torneio do mundo esteja acontecendo aqui DXCMA em Vitória, o que certamente colocará o Estado do Espírito Santo como referência na modalidade e no e-Sports”, pontuou.

O 11x11 Pro League Brasil será disputado em quatro fases. Na primeira, os 21 times são divididos em sete grupos de três. Avançam para as quartas de final apenas os primeiros de cada grupo. Os quatro melhores segundos colocados vão para a repescagem, em forma de mata-mata, e quem for campeão se junta nas quartas. A partir daí (quartas, sêmis e final), as disputas serão em jogos de ida e volta.

Estreia do Santos e-Sports em Vitória

Acácio Antunes, capixaba que joga no Havan Liberty Gaming, de Santa Catarina, vê com bons olhos a entrada dos "times de camisa" Crédito: Arquivo Pessoal

Grandes clubes do Brasil e do Mundo estão ingressando na modalidade Pro Clubs e agora será a vez do Santos. Depois que incorporou o Dragões da Real, time que possui títulos importantes, o Peixe vai fazer a sua estreia no 11x11 Pro League Brasil. Rival do Santos, o capixaba do Havan Liberty Gaming vê com bons olhos a entrada dos “times de camisa” no Pro Clubs.