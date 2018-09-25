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Velocidade na Terra

Frio na barriga: Eder Melhorim fica cada vez mais perto do tetra

O piloto, que é líder do Campeonato Capixaba, só precisa vencer as duas baterias neste fim de semana para ser campeão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 20:27

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 20:27

especial
O que seriam apenas mais duas baterias do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra ganhou ares de decisão. Neste domingo (30), o Barródromo Julita Barros, na Serra, receberá as 11ª e 12ª etapas da tradicional corrida e já pode conhecer, com quatro etapas de antecedência, o campeão da categoria turismo injetado de 2018.
Líder da competição e maior candidato ao título, Eder Melhorim precisa vencer as duas baterias e torcer para que Anaylson Liliu não pontue em, pelo menos, uma delas. Dessa forma, o piloto chegaria ao tetracampeonato (2012, 2013 e 2015) desbancando, justamente, o vencedor da última edição.
Eder Melhorim é um dos candidatos ao título do Estadual de Velocidade na Terra Crédito: Acervo pessoal
Eu conversei com a minha equipe ontem, o carro está todo revisado. Aquilo acontece uma vez na vida e outra na morte, nem passa pela minha cabeça que isso possa acontecer de novo, comentou Eder, em referência a um problema mecânico que sofreu durante a decisão de 2017.
Melhorim joga a responsabilidade da corrida para os rivais e está muito motivado para assegurar o título da categoria. Dá frio na barriga, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade é toda dos outros pilotos. Eu vou correr do mesmo jeito que sempre corri. Vamos para cima e lutar para levantar a taça nesse domingo.
Eder Melhorim é um dos candidatos ao título do Estadual de Velocidade na Terra Crédito: Acervo pessoal
Os treinos começam a partir da manhã de domingo às 9h e a largada das baterias está prevista para as 13h. A organização espera a presença de 25 carros nas pistas, distribuídos entre as categorias de turismo injetado e turismo carburado.
Pontuação
Depois da disputa da 10ª etapa, que aconteceu no dia 19 de agosto, Melhorim chegou aos 184 pontos, seguido de Mayk Wagner com 132, Pedro Paulo com 111, Liliu com 99 e Betinho Sartório com 90 pontos.
No entanto, quando calculados os descartes regulamentares, os cinco melhores classificados atualmente são: Eder Melhorim com 98 pontos; Anaylson Liliu com 87 pontos; Mayk Wagner com 80 pontos; Betinho Sartório com 78 pontos; e Pedro Paulo, com 77 pontos.
 A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Filipe Souza.

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