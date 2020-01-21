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Virou caso de polícia

Fotos de Schumacher são oferecidas por quase R$ 5 milhões

Alemão não tem imagens divulgadas desde que sofreu o acidente ao esquiar ainda em 2013. Atualmente ele se encontra em estado vegetativo e na casa da família, na Suíça. Esposa do alemão denunciou o roubo das imagens à polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 17:04

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 17:04

Schumacher é heptacampeão de Fórmula 1 e está acamado desde 2013 Crédito: HOCH ZWEI/AP
O jornal Mirror informou que fotos de Michael Schumacher em sua cama estão sendo oferecidas por £ 1 milhão. Dizem que as fotos foram tiradas de sua casa em Genebra. O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 está se recuperando de uma lesão que mudou sua vida, sofrida durante um acidente de esqui em 2013.
Desde o acidente, a família de Schumacher deu muito poucas atualizações sobre a condição do ex-piloto.
Todas as imagens ou vídeos tirados de Schumacher não foram liberados ao público. Segundo o jornal, as fotos de Schumacher foram furtadas. Isso foi feito por uma pessoa desconhecida, e ele ou ela, pediu £ 1 milhão pelas fotos. A esposa de Schumacher, Corinna, denunciou o caso à polícia.
Até então, nunca surgiram imagens de Schumacher após o acidente. Até onde se sabe, nenhum interessado efetuou a compra das fotos.

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