Fotos de Schumacher são oferecidas por quase R$ 5 milhões

Schumacher é heptacampeão de Fórmula 1 e está acamado desde 2013 Crédito: HOCH ZWEI/AP

O jornal Mirror informou que fotos de Michael Schumacher em sua cama estão sendo oferecidas por £ 1 milhão. Dizem que as fotos foram tiradas de sua casa em Genebra. O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 está se recuperando de uma lesão que mudou sua vida, sofrida durante um acidente de esqui em 2013.

Desde o acidente, a família de Schumacher deu muito poucas atualizações sobre a condição do ex-piloto.

Todas as imagens ou vídeos tirados de Schumacher não foram liberados ao público. Segundo o jornal, as fotos de Schumacher foram furtadas. Isso foi feito por uma pessoa desconhecida, e ele ou ela, pediu £ 1 milhão pelas fotos. A esposa de Schumacher, Corinna, denunciou o caso à polícia.