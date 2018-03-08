Força feminina! Fernanda Lima, a única técnica da Copa ES de Basquete

"Vai lavar vasilha" ou "já limpou a casa hoje?". Essas são apenas duas entre as diversas frases que certas mulheres são obrigadas a ouvir em suas rotinas. Para as que trabalham no mundo esportivo o cenário costuma ser ainda pior. Fernanda Lima, atual técnica do Instituto ARES, que vai disputar a Copa Espírito Santo de Basquete neste ano, é constantemente vítima de expressões preconceituosas que são entoadas nas arquibancadas e até mesmo dentro das quadras. Este, no entanto, não é o primeiro obstáculo de sua carreira. Ser a única treinadora dentre todos os times da Copinha exige dela muita garra e força de vontade para se manter no meio de um universo ainda bastante masculino. Ao longo dos meses que está à frente do clube, ela enfrentou muitas barreiras, mas superou todas elas.

Fernanda Dutra Lima, de 24 anos, comanda o Instituto Ares na Copa ES de Basquete Crédito: Pedro Amâncio/Divulgação

Fernanda Lima deixa o preconceito de lado para ir busca de seus objetivos no esporte Crédito: Pedro Amâncio/Divulgação

"Nossa, já ouvi muitas coisas negativas e em diversas ocasiões. São coisas que ouvimos de torcedores e até mesmo de profissionais... árbitros e até técnicos de equipes adversárias já me falaram gracinhas, soltaram piadinhas machistas. O momento que mais me impactou foi em 2015, em um jogo contra um time do Ceará. Na ocasião, quando terminou a partida e meu time venceu, o treinador adversário não quis me cumprimentar e proibiu os jogadores dele de me cumprimentar também. Isso tudo por eu ser mulher e por ser mais nova e ter vencido. Achei uma situação lamentável e fiquei muito ofendida", contou Fernanda.

A ideia de colocá-la como treinadora do time de Domingos Martins veio do dirigente Rogério Machado. No começo deste ano, o cartola decidiu dar uma chance a Fernanda Lima, que havia feito parte do processo de reestruturação dos times masculino e feminino do clube. Como educadora física formada em 2014 e com uma bagagem que impõe respeito dentro da modalidade, ela foi a responsável, ainda em 2017, por levar o time ao título da Pré-Copa ES de Basquete, seletiva que garantiu de vez a vaga da equipe na competição mais importante do basquete capixaba.

"Minha trajetória no basquete sempre foi intensa. Comecei bem nova e, aos 13 anos, me mudei para Minas Gerais. Retornei ao Espírito Santo aos 16 anos, quando passei a fazer parte dos times femininos. Aos 18 anos, decidi me tornar treinadora e entrei para um projeto de técnicos para aprender mais sobre a modalidade. Treinei seleções capixabas sub-13, sub-15 e sub-17 para ir ganhando experiência. Em 2014, assumi o Gorilas, que foi a primeira equipe adulta masculina que treinei. Agora, espero poder contribuir com o basquete do Instituto Ares", afirmou Fernanda Lima.

Fernanda Lima conquista título com equipe masculina Crédito: Pedro Amâncio/Divulgação

A comandante sempre foi ligada ao meio esportivo. Seu pai, Lourivam Lima, e sua mãe, Carmem Dutra, sempre foram seus maiores incentivadores e colocaram Fernanda aos 11 anos de idade numa escolinha de basquete - foi amor à primeira vista. É uma longa caminhada no meio, e Fernanda garante estar "adaptada" aos xingamentos. Não deixa, no entanto, de enfatizar a falta de respeito com as mulheres para que a sociedade seja alertada.

Fernanda Lima orienta um de seus atletas durante jogo Crédito: Pedro Amâncio/Divulgação