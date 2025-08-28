Home
>
Mais Esportes
>
Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

A derrota em sets diretos para Tomas Machac na segunda rodada do US Open marcou o fim do primeiro ano de João Fonseca disputando os quatro Grands Slams.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:38

A derrota em sets diretos para Tomas Machac na segunda rodada do US Open marcou o fim do primeiro ano de João Fonseca disputando os quatro Grands Slams. O brasileiro se despede da temporada como estreante superando até Nadal em um grupo seleto que só tem Carlos Alcaraz à sua frente entre os tenistas em atividade.

Recomendado para você

A derrota em sets diretos para Tomas Machac na segunda rodada do US Open marcou o fim do primeiro ano de João Fonseca disputando os quatro Grands Slams.

Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

Evento que comemora 22 anos neste ano chega à sua 140ª edição e vai presentear os capixabas com lutas eletrizantes no Tartarugão, no dia 20 de setembro

Maior evento de MMA da América Latina, Jungle Fight retorna à Vila Velha

Alterações serão realizadas em algumas das principais vias da cidade, no sábado e no domingo, no período da manhã

Maratona de Vitória altera trânsito em avenidas da Capital no fim de semana

Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve
Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve Crédito: Mike Frey-Imagn Images

JOÃO E MAIS UM...

Fonseca virou o sétimo jogador mais jovem da história a vencer na estreia de todos os slams da temporada. Em 2025, ele foi até a segunda rodada no Australian Open e avançou à terceira tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon.

O brasileiro atingiu tal feito com 19 anos e três dias de idade, mais novo até do que a lenda Rafael Nadal. O ídolo espanhol aparece em oitavo no levantamento da ATP, já que tinha 19 anos e 2 meses quando completou o quarteto de vitórias nos principais eventos do circuito, em 2005.

Excluindo os já aposentados, apenas Carlos Alcaraz aparece à frente de João nesta lista. Ele obteve a marca aos 18 anos e três meses de idade, ocupando a quarta posição.

Goran Ivanisevic, Boris Becker e Bjorn Borg são os mais jovens a avançar à segunda rodada dos quatro slams em um mesmo ano. Na liderança, o croata ex-número 2 do mundo ainda nem tinha atingido a maioridade. Stefan Edberg e Andrei Medvedev completam o grupo.

Cinco desses seis tenistas mais precoces que João viraram campeões de Slam. Desses, somente Andrei Medvedev bateu na trave, chegando em final de torneio de tal calibre, mas perdendo.

A LISTA

  • Goran Ivanisevic: 17 anos e 11 meses
  • Boris Becker: 18 anos
  • Bjorn Borg: 18 anos e 2 meses
  • Carlos Alcaraz: 18 anos e 3 meses
  • Stefan Edberg: 18 anos e 10 meses
  • Andrei Medvedev: 18 anos e 11 meses
  • João Fonseca: 19 anos
  • Rafael Nadal: 19 anos e 2 meses

OS PRÓXIMOS PASSOS

Após a queda no US Open, João Fonseca vira a chave para a disputa da Copa Davis, em setembro. O torneio entre seleções é o próximo compromisso marcado no calendário do brasileiro, que representará a equipe que enfrenta a Grécia, em Atenas, no dia 13 do próximo mês.

Agora volto para casa, descanso, treino, vou para Davis e depois Laver. Ainda vendo o que a gente vai fazer depois para não emendar uma coisa na outra e acabar a atrapalhando o mental e o físico. A gente está vendo onde começar na Ásia, mas estou gostando dos torneios, de estar conhecendo lugares novos. Não tenho uma crítica ao calendário porque é minha 1ª vez e estou curtindo tudo.João Fonseca, à ESPN

CAMPANHA DE FONSECA NOS GRAND SLAMS DE 2025

Australian Open: 2ª rodada

Wimbledon: 3ª rodada

Roland Garros: 3ª rodada

US Open: 2ª rodada

Leia mais

Imagem - Vasco e Botafogo empatam e confronto fica aberto na Copa do Brasil

Vasco e Botafogo empatam e confronto fica aberto na Copa do Brasil

Imagem - Selecionáveis brilham e Cruzeiro vence o Atlético-MG na Copa do Brasil

Selecionáveis brilham e Cruzeiro vence o Atlético-MG na Copa do Brasil

Imagem - Fonseca se despede na 2ª rodada do US Open e cai para 22º do mundo

Fonseca se despede na 2ª rodada do US Open e cai para 22º do mundo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Tênis

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais