Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

A derrota em sets diretos para Tomas Machac na segunda rodada do US Open marcou o fim do primeiro ano de João Fonseca disputando os quatro Grands Slams.

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:38

A derrota em sets diretos para Tomas Machac na segunda rodada do US Open marcou o fim do primeiro ano de João Fonseca disputando os quatro Grands Slams. O brasileiro se despede da temporada como estreante superando até Nadal em um grupo seleto que só tem Carlos Alcaraz à sua frente entre os tenistas em atividade.

JOÃO E MAIS UM...

Fonseca virou o sétimo jogador mais jovem da história a vencer na estreia de todos os slams da temporada. Em 2025, ele foi até a segunda rodada no Australian Open e avançou à terceira tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon.

O brasileiro atingiu tal feito com 19 anos e três dias de idade, mais novo até do que a lenda Rafael Nadal. O ídolo espanhol aparece em oitavo no levantamento da ATP, já que tinha 19 anos e 2 meses quando completou o quarteto de vitórias nos principais eventos do circuito, em 2005.

Excluindo os já aposentados, apenas Carlos Alcaraz aparece à frente de João nesta lista. Ele obteve a marca aos 18 anos e três meses de idade, ocupando a quarta posição.

Goran Ivanisevic, Boris Becker e Bjorn Borg são os mais jovens a avançar à segunda rodada dos quatro slams em um mesmo ano. Na liderança, o croata ex-número 2 do mundo ainda nem tinha atingido a maioridade. Stefan Edberg e Andrei Medvedev completam o grupo.

Cinco desses seis tenistas mais precoces que João viraram campeões de Slam. Desses, somente Andrei Medvedev bateu na trave, chegando em final de torneio de tal calibre, mas perdendo.

A LISTA

Goran Ivanisevic: 17 anos e 11 meses

Boris Becker: 18 anos



Bjorn Borg: 18 anos e 2 meses



Carlos Alcaraz: 18 anos e 3 meses



Stefan Edberg: 18 anos e 10 meses



Andrei Medvedev: 18 anos e 11 meses



João Fonseca: 19 anos



Rafael Nadal: 19 anos e 2 meses



OS PRÓXIMOS PASSOS

Após a queda no US Open, João Fonseca vira a chave para a disputa da Copa Davis, em setembro. O torneio entre seleções é o próximo compromisso marcado no calendário do brasileiro, que representará a equipe que enfrenta a Grécia, em Atenas, no dia 13 do próximo mês.

Agora volto para casa, descanso, treino, vou para Davis e depois Laver. Ainda vendo o que a gente vai fazer depois para não emendar uma coisa na outra e acabar a atrapalhando o mental e o físico. A gente está vendo onde começar na Ásia, mas estou gostando dos torneios, de estar conhecendo lugares novos. Não tenho uma crítica ao calendário porque é minha 1ª vez e estou curtindo tudo.João Fonseca, à ESPN

CAMPANHA DE FONSECA NOS GRAND SLAMS DE 2025

Australian Open: 2ª rodada

Wimbledon: 3ª rodada

Roland Garros: 3ª rodada

US Open: 2ª rodada

