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Floyd Mayweather ganhará US$ 88 milhões em luta contra Tenshin Nasukawa

Valor da bolsa será de US$ 62 milhões, além de ganhos extras com transmissão da TV e vendas a vulso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 19:13

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 19:13

Floyd Mayweather vai embolsar, naturalmente, cifras milionárias em sua luta com Tenshin Nasukawa, marcada para o dia 31 de dezembro, no Japão, no Rizin. Apesar de a regras do combate entre o pugilista e o jovem lutador de kickboxing ainda não terem sido divulgadas, o ganho do lutador americano já foi revelado. A expectativa é que ele ganhe US$ 88 milhões, cerca de R$ 331 milhões.
Floyd Mayweather frente a frente com Tenshin Nasukawa Crédito: Reprodução/Twitter
Segundo o canal japonês Tokyo Sports, Floyd Mayweather ganhará uma bolsa de US$ 62 milhões pela luta contra o prodígio do kickboxing de apenas 20 anos, além de ganhos extras com acordos de transmissão de TV e parte das vendas de pay-per-view. O valor da bolsa foi confirmado pelo CEO do Rizin, Nobuyuki Sakakibara. A empresa, no entanto, ainda busca um patrocinador no mercado americano.
Apesar da quantia milionária em jogo, os números ainda estão bem longe do que Mayweather fez em duas de suas últimas três lutas. O pugilista ultrapassou a marca de US$ 200 milhões nas lutas contra Manny Pacquiao e Conor McGregor. Entre elas, venceu Andre Berto, com ganhos menores.
Apesar do mistério quanto às regras do confronto entre Floyd Mayweather e Tenshin Nasukawa, dois lutadores invictos em suas respectivas modalidades, a expectativa é que a Saitama Super Arena com seus 37 mil lugares ocupados.

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