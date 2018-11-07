Floyd Mayweather ganhará US$ 88 milhões em luta contra Tenshin Nasukawa

Floyd Mayweather vai embolsar, naturalmente, cifras milionárias em sua luta com Tenshin Nasukawa, marcada para o dia 31 de dezembro, no Japão, no Rizin. Apesar de a regras do combate entre o pugilista e o jovem lutador de kickboxing ainda não terem sido divulgadas, o ganho do lutador americano já foi revelado. A expectativa é que ele ganhe US$ 88 milhões, cerca de R$ 331 milhões.

Floyd Mayweather frente a frente com Tenshin Nasukawa Crédito: Reprodução/Twitter

Segundo o canal japonês Tokyo Sports, Floyd Mayweather ganhará uma bolsa de US$ 62 milhões pela luta contra o prodígio do kickboxing de apenas 20 anos, além de ganhos extras com acordos de transmissão de TV e parte das vendas de pay-per-view. O valor da bolsa foi confirmado pelo CEO do Rizin, Nobuyuki Sakakibara. A empresa, no entanto, ainda busca um patrocinador no mercado americano.

Apesar da quantia milionária em jogo, os números ainda estão bem longe do que Mayweather fez em duas de suas últimas três lutas. O pugilista ultrapassou a marca de US$ 200 milhões nas lutas contra Manny Pacquiao e Conor McGregor. Entre elas, venceu Andre Berto, com ganhos menores.