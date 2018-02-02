Façam suas apostas! Patriots e Eagles fazem duelo mais esperado do ano

O grande momento da temporada da National Football League (NFL) finalmente chegou. Apesar das zebras ocorridas ao longo do ano, o confronto que decidirá o campeão será o que a maioria dos torcedores esperavam após a primeira metade do torneio: New England Patriots e Philadelphia Eagles reeditarão o Super Bowl da temporada de 2004, quando o Patriots venceu por 24 a 21. A partida acontece na noite deste domingo (4), às 21h30, em Minnesota, nos Estados Unidos. Os finalistas enfrentaram dificuldades durante a trajetória - especialmente o Eagles, que perdeu o quarterback Carson Wentz por lesão.

Tom Brady e Nick Foles fazem duelo de gigantes no Super Bowl 52 Crédito: NFA/Divulgação

Para chegar ao grande jogo do ano, o Patriots venceu na final da AFC o Jacksonville Jaguars. O time do astro Tom Brady vai em busca de seu sexto título. Já o Eagles deixou para trás o Minnesota Vikings na decisão da NFC. A equipe comandada por Doug Pederson já chegou em três finais de super bowl, porém, nunca ficou com a taça da franquia.

"Apesar da crescente do time da Philadelphia nos playoffs e nas eliminatórias, acredito que o Patriots tenha encaixado seu jogo de maneira mais segura, a tempo de chegar com muita confiança para a final. Além disso, o fator Tom Brady reforça essa segurança do New England. O Gronkowski está de volta, eles têm o Belatich. Enfim, é algo difícil de bater numa decisão. Vale lembrar também que sempre que o Patriots arrebenta desde o início da temporada, ele 'pipoca' ao final dela. O contrário também se repete: quando ele começa 'mais ou menos', ele engrena numa crescente que geralmente, dá em título. Por essas e outras, mesmo sendo contra minha vontade, deve dar Patriots", analisou Raony Rocio, defensive end e presidente do Tritões.

Raony Rocio, atleta e presidente do Tritões Crédito: Leo Silveira/Divulgação

E as armas estão prontas para serem utilizadas. O Patriots vai contar, como de praxe, com a participação e o poder de decisão de seu quarterback Tom Brady. No caso do Eagles a estratégia é apostar em sua excelente defesa, contando com uma atuação excepcional do ataque liderado por Nick Foles.

Patriots e Eagles possuem, respectivamente, ataque e defesa poderosos. Entretanto, ao analisar as chances de cada um dos times, percebe-se um certo equilíbrio. Se Tom Brady, Rob Gronkowski, Danny Amendola e companhia fizeram do Patriots o ataque mais temido da temporada regular, por outro lado Jim Schwartz, Derek Barnett e Chris Long permitiram aos Eagles finalizarem a fase inicial com uma defesa de alto nível.

Pitaco do torcedor

André Alves, engenheiro elétrico, torcedor do Falcons Crédito: Arquivo pessoal

O Patriots é um dos times mais populares da NFL - apontado por muitos como o mais poderoso. Dono de cinco títulos do Super Bowl, possui fãs espalhados pelo mundo. Disputará sua décima decisão, enquanto que, do outro lado, o Eagles joga a sua quarta, mas nunca levou a taça. O time da cidade de Filadélfia é claramente mais modesto do que o seu adversário. E, de acordo com o engenheiro elétrico André Alves Loureiro, de 24 anos, a escrita deve se repetir dentro de campo. O jovem, que também pratica futebol americano, acompanha a franquia desde 2010.

"O panorama é bem favorável para que o Patriots conquiste mais um anel. Se tem Patriots em uma decisão, dificilmente algum outro time entrará como favorito. Não me simpatizo com o New England e nem com o Tom Brady, mas tenho que admitir que o cara é diferenciado e decide quando é exigido. Acho que a chance do Eagles está em confiar em uma ótima atuação do quarterback Nick Foles e na boa defesa", opinou André, que vai assistir ao jogo decisivo com alguns familiares, reunidos na casa dele, em Jardim Camburi, Vitória.

Quanto ao placar do confronto, o engenheiro aposta em uma vitória apertada do Patriots por 28 a 24.

Opinião do especialista

Leo Andrade, que atualmente mora em Ohio, fala sobre final do Super Bowl Crédito: Arquivo pessoal