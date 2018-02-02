Façam suas apostas! Patriots e Eagles fazem duelo mais esperado do ano

O grande momento da temporada da National Football League (NFL) finalmente chegou. Apesar das zebras ocorridas ao longo do ano, o confronto que decidirá o campeão será o que a maioria dos torcedores esperavam após a primeira metade do torneio: New England Patriots e Philadelphia Eagles reeditarão o Super Bowl da temporada de 2004, quando o Patriots venceu por 24 a 21. A partida acontece na noite deste domingo (4), às 21h30, em Minnesota, nos Estados Unidos. Os finalistas enfrentaram dificuldades durante a trajetória - especialmente o Eagles, que perdeu o quarterback Carson Wentz por lesão.
Para chegar ao grande jogo do ano, o Patriots venceu na final da AFC o Jacksonville Jaguars. O time do astro Tom Brady vai em busca de seu sexto título. Já o Eagles deixou para trás o Minnesota Vikings na decisão da NFC. A equipe comandada por Doug Pederson já chegou em três finais de super bowl, porém, nunca ficou com a taça da franquia.
"Apesar da crescente do time da Philadelphia nos playoffs e nas eliminatórias, acredito que o Patriots tenha encaixado seu jogo de maneira mais segura, a tempo de chegar com muita confiança para a final. Além disso, o fator Tom Brady reforça essa segurança do New England. O Gronkowski está de volta, eles têm o Belatich. Enfim, é algo difícil de bater numa decisão. Vale lembrar também que sempre que o Patriots arrebenta desde o início da temporada, ele 'pipoca' ao final dela. O contrário também se repete: quando ele começa 'mais ou menos', ele engrena numa crescente que geralmente, dá em título. Por essas e outras, mesmo sendo contra minha vontade, deve dar Patriots", analisou Raony Rocio, defensive end e presidente do Tritões.
E as armas estão prontas para serem utilizadas. O Patriots vai contar, como de praxe, com a participação e o poder de decisão de seu quarterback Tom Brady. No caso do Eagles a estratégia é apostar em sua excelente defesa, contando com uma atuação excepcional do ataque liderado por Nick Foles.
Patriots e Eagles possuem, respectivamente, ataque e defesa poderosos. Entretanto, ao analisar as chances de cada um dos times, percebe-se um certo equilíbrio. Se Tom Brady, Rob Gronkowski, Danny Amendola e companhia fizeram do Patriots o ataque mais temido da temporada regular, por outro lado Jim Schwartz, Derek Barnett e Chris Long permitiram aos Eagles finalizarem a fase inicial com uma defesa de alto nível.
Pitaco do torcedor
O Patriots é um dos times mais populares da NFL - apontado por muitos como o mais poderoso. Dono de cinco títulos do Super Bowl, possui fãs espalhados pelo mundo. Disputará sua décima decisão, enquanto que, do outro lado, o Eagles joga a sua quarta, mas nunca levou a taça. O time da cidade de Filadélfia é claramente mais modesto do que o seu adversário. E, de acordo com o engenheiro elétrico André Alves Loureiro, de 24 anos, a escrita deve se repetir dentro de campo. O jovem, que também pratica futebol americano, acompanha a franquia desde 2010.
"O panorama é bem favorável para que o Patriots conquiste mais um anel. Se tem Patriots em uma decisão, dificilmente algum outro time entrará como favorito. Não me simpatizo com o New England e nem com o Tom Brady, mas tenho que admitir que o cara é diferenciado e decide quando é exigido. Acho que a chance do Eagles está em confiar em uma ótima atuação do quarterback Nick Foles e na boa defesa", opinou André, que vai assistir ao jogo decisivo com alguns familiares, reunidos na casa dele, em Jardim Camburi, Vitória.
Quanto ao placar do confronto, o engenheiro aposta em uma vitória apertada do Patriots por 28 a 24.
Opinião do especialista
"Os Eagles merecem ser respeitados pela forma como chegaram ao Super Bowl. O time certamente não será um adversário fácil e tem chances reais de conquistar o título. Mas, verdade seja dita, é difícil apostar contra o fator Patriots na decisão. Brady e Belichick têm a fórmula para vencer e, ao contrário da maior parte dos jogadores de Philadelphia, estarão atuando em um palco já conhecido. Vitória de New England", comentou Leo Andrade, que mora em Ohio, nos Estados Unidos, e é especialista em futebol americano.