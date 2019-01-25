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McLaren

F1 de Fernando Alonso em exposição gratuita em Vitória

Carro da McLaren ficará exposto para visitantes até o dia 01 de fevereiro

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 17:23

Publicado em 

25 jan 2019 às 17:23
Tarcísio Costa, de 11 anos, se impressiona com o tamanho do carro de F1 Crédito: Ricardo Medeiros
"Quando você vê na televisão ele não parece tão grande quando a gente vê de perto". Essa foi a constatação do Tarcísio Costa, de 11 anos, e com certeza será a da maioria das pessoas que forem visitar a réplica do carro de Fórmula 1 dirigido pelo piloto espanhol Fernando Alonso e pelo companheiro de equipe Stoffel Vandoorne, em 2018, que está exposta na sede da Petrobras, na Reta da Penha, em Vitória. 
Tarcísio estava na exposição na tarde desta sexta-feira (25) e ficou encantado com o carro da McLaren, que mede 5,297 metros de comprimento e 2,057 metros de largura.
O veículo estará em exposição até o dia 01 de fevereiro. Quem quiser chegar perto da "máquina", pode passar na sede da Petrobras de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, ou nesse fim de semana, das 12h às 18h. A entrada é gratuita. 
A McLaren, marca do carro, é uma montadora da Inglaterra e já foi campeã com os inesquecíveis pilotos brasileiros Emerson Fittipaldi em 1974 e Ayrton Senna em 1988, 1990 e 1991.
SERVIÇO
Exposição do showcar da McLaren em Vitória
Data: 20 de janeiro a 1º de fevereiro
Horário: 2ª a 6ª das 8h às 18h; Sábado e domingo, das 12h às 18h
Local: Edifício da Petrobras em Vitória: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1688 - Barro Vermelho.
A entrada é gratuita.
Observação: não haverá vagas de estacionamento para visitantes no interior do edifício.

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