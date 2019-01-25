F1 de Fernando Alonso em exposição gratuita em Vitória

Tarcísio Costa, de 11 anos, se impressiona com o tamanho do carro de F1 Crédito: Ricardo Medeiros

"Quando você vê na televisão ele não parece tão grande quando a gente vê de perto". Essa foi a constatação do Tarcísio Costa, de 11 anos, e com certeza será a da maioria das pessoas que forem visitar a réplica do carro de Fórmula 1 dirigido pelo piloto espanhol Fernando Alonso e pelo companheiro de equipe Stoffel Vandoorne, em 2018, que está exposta na sede da Petrobras, na Reta da Penha, em Vitória.

Tarcísio estava na exposição na tarde desta sexta-feira (25) e ficou encantado com o carro da McLaren, que mede 5,297 metros de comprimento e 2,057 metros de largura.

O veículo estará em exposição até o dia 01 de fevereiro. Quem quiser chegar perto da "máquina", pode passar na sede da Petrobras de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, ou nesse fim de semana, das 12h às 18h. A entrada é gratuita.

A McLaren, marca do carro, é uma montadora da Inglaterra e já foi campeã com os inesquecíveis pilotos brasileiros Emerson Fittipaldi em 1974 e Ayrton Senna em 1988, 1990 e 1991.

SERVIÇO

Exposição do showcar da McLaren em Vitória

Data: 20 de janeiro a 1º de fevereiro

Horário: 2ª a 6ª das 8h às 18h; Sábado e domingo, das 12h às 18h

Local: Edifício da Petrobras em Vitória: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1688 - Barro Vermelho.

A entrada é gratuita.