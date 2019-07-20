Nos EUA

Estreante no UFC, capixaba Gabriel Silva começa perde para Ray Borg

O irmão mais novo de Erick Silva fez a primeira luta dele na maior franquia de MMA do mundo, mas acabou derrotado

Gabriel Silva não estreou da maneira como gostaria no UFC Crédito: Arquivo pessoal

Estreando no maior evento de MMA do mundo, o capixaba Gabriel Silva fez uma luta dura, começou melhor, mas acabou derrotado pelo norte-americano Ray Borg, no UFC San Antonio, que aconteceu neste sábado (20), nos Estados Unidos.

O duelo, válido pela categoria peso-galo (até 61,2 kg) foi decidido pelos juízes laterais, e o atleta do Espírito Santo sofreu a primeira derrota no MMA por decisão unânime (triplo 29-28).

O irmão de Erick Silva agora acumula um cartel de oito vitórias e uma derrota, enquanto que Ray Borg chegou a sua décima segunda vitória, com quatro derrotas.

A Luta

Gabriel Silva iniciou o combate dominando as ações. Primeiro acertou uma boa sequência de golpes e também conseguiu o domínio no chão. Mas a partir do 2° round o americano começou a virar o duelo.

Com um jogo mais consistente na luta agarrada, Ray Borg conseguiu derrubar o capixaba no 2° round, ficar por cima e investir em finalizações, todas rechaçadas por Gabriel Silva. Mas no último assalto, Gabito acabou sucumbindo às várias quedas que sofreu do adversário e não teve forças para voltar a ter o domínio do embate.





