Estefania Milanez e Felipe Messias miram recordes no Pan Master

A nadadora Estefania Milanez e o seu técnico Felipe Messias Crédito: Acervo pessoal

Os 30 anos chegam no próximo mês e com eles novos desafios. A nadadora Estefania Milanez vai embarcar para Orlando, nos Estados Unidos, para o Pan-Americano Master, que acontece de 28 de julho a 4 de agosto.

Este ano a capixaba mudou de categoria. Saiu da 25+ (de 25 a 29 anos) e agora faz parte do 30+ (para atletas de 30 a 34 anos). No Pan, Estefania vai competir nos 50m livre, 50m costas, 100m costas, 50m borboleta, além do revezamento 4x50m livre misto (junto com o seu técnico Felipe Messias e dois atletas de São Paulo).

Diante dos novos adversários, mais do que buscar o pódio nos Estados Unidos, a nadadora quer melhorar os tempos e, quem sabe, bater recordes. Inclusive o próprio. No Campeonato Brasileiro, que aconteceu em Natal, no mês de abril, Estefânia nadou os 50m costas em 31s39. Agora a meta é alcançar os 29 segundos.

Minha principal prova é o 50m costas. O maior objetivo é nadar abaixo dos 30 segundos, tenho treinado muito para isso. Mas acredito que tenho chances nas outras provas também", disse ela, que completou:

Esse ano já disputei o Brasileiro e a Copa Brasil Master, então será minha primeira competição internacional na nova categoria. Estou confiante Estefania Milanez

Por ser uma das principais competição do ano, Estefania quer chegar em ponto de bala em Orlando. Ou seja, os campeonatos anteriores também serviram como uma espécie de preparação. "Desde o início do ano eu treino para esse campeonato, era meu foco principal. Então quero chegar no meu auge físico e técnico, por isso busco uma evolução pessoal muito boa".

Treinador também vai cair na piscina

O técnico Felipe Messias não ficará apenas à beira da piscina. Na categoria 25+, ele vai nadar os 50m livre, 100m livre e 50m borboleta, além do revezamento com Estefania. Assim como a pupila, ele também vai em busca de um recorde, que pertence a um americano desde 2013.

Vou tentar minha melhor marca nos 100m livre. O recorde é 50s45, quero fazer abaixo disso Felipe Messias

Duas semanas depois, a dupla já terá pela frente o Campeonato Brasileiro Absoluto, que vale vaga para o Mundial de Piscina Curta. Ou seja, nada de descanso ou de enfiar o pé na jaca durante ou após a viagem dos Estados Unidos.