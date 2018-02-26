'Estarei pronto', diz Jacaré sobre luta que pode o aproximar do cinturão

A experiência o deixou mais forte e preparado. Mais tranquilo também. Aos 38 anos, o capixaba Ronaldo Jacaré se aproxima cada vez mais da disputa do cinturão dos pesos médios do UFC. O lutador foi escalado para encarar o norte-americano Kelvin Gastelum no UFC Rio, no dia 12 de maio. O vencedor deve garantir a chance de disputar o título da categoria contra o ganhador de Robert Whittaker, atual campeão, e Yoel Romero.

Ronaldo Jacaré tem 10 lutas no UFC, sendo oito vitórias e apenas duas derrotas Crédito: Divulgação/UFC

Segundo colocado no ranking da divisão dos médios e um dos brasileiros de maior destaque da maior organização de MMA do mundo, Jacaré vem sendo cotado há anos para brigar pelo tão sonhado cinturão. No UFC desde 2013, o canela-verde tem 10 lutas, sendo oito vitórias (a última com um belíssimo nocaute contra Derek Brunson, em janeiro) e apenas duas derrotas. Visto pelos críticos como injustiçado, o lutador mantém os pés no chão e garante que sua hora vai chegar.

Como tem lidado com essa longa ansiedade e espera pela disputa pelo cinturão? Ainda fica ansioso ou já fica mais tranquilo?

Com muita tranquilidade. Eu aprendi bastante nos últimos anos, estou mais experiente sobre cinturão. Eu tenho certeza que estou próximo de uma chance, a categoria embolou bastante e estou lá na frente. Acredito que uma vitória sobre o Gastelum me dê a chance ao título, mas não penso nisso no momento. O foco está na luta, em me apresentar muito bem diante dos fãs brasileiros. Vai ser um grande show!

Aquele nocautaço diante do Derek Brunson foi crucial para que esse cinturão fique mais próximo? Ou acha que foi um caminho natural?

Vitórias contundentes sempre ajudam na corrida até o cinturão, e acredito que o nocaute sobre o Brunson tenha me ajudado também. Ele é um cara duro, muito difícil de ser batido, e não dei chances para ele.

Jacaré vem de nocaute no UFC Charlotte Crédito: Divulgação/UFC

O Gastelum chegou a falar que gostaria de te enfrentar, até porque ele também sonha com o cinturão e essa luta realmente vai acontecer. Ele é um atleta bem mais novo, em ascensão como encara esse confronto?

Gostei da escolha do adversário porque ele é um cara duríssimo, muito perigoso. É aquele típico lutador em que não se pode dar uma chance que ele aproveita. Estarei ligado nisso tudo e vou vencer mais essa.

Foi justamente no Brasil que ele nocauteou o Belfort (que acabou depois como no-contest). Acredita que esse retorno para o Brasil pode encher o Gastelum de confiança?

Espero que ele vá para o Brasil confiante e bem treinado para ser uma grande luta. Eu estarei pronto!

E para você? Como seria conseguir uma boa vitória no Rio?