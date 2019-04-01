Home
>
Mais Esportes
>
Esquiva sofre com a resistência do rival, mas vence 1ª luta no Brasil

Esquiva sofre com a resistência do rival, mas vence 1ª luta no Brasil

Apesar da vitória, Esquiva teve muita dificuldade diante do também argentino Jorge Daniel Miranda. Após dez rounds, o brasileiro venceu por pontos na avaliação dos juízes.