Home
>
Mais Esportes
>
Esquiva nocauteia mexicano e fica mais próximo de lutar pelo cinturão

Esquiva nocauteia mexicano e fica mais próximo de lutar pelo cinturão

Boxeador capixaba pôs Jesus Antonio Gutierrez na lona em combate nos Estados Unidos

Publicado em 19 de julho de 2019 às 23:40

 - Atualizado há 5 anos

Esquiva Falcão venceu a 24ª luta dele no boxe profissional e segue invicto na modalidade Crédito: Reprodução/Top Rank Boxing

Em sua luta mais difícil como profissional, o brasileiro Esquiva falcão conquistou a 24ª vitória consecutiva, ao derrotar, nesta sexta-feira, em Maryland, Estados Unidos, o mexicano Jesus Antonio Gutierrez, por nocaute técnico no oitavo assalto.

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

Sétimo colocado no ranking das três principais entidades (CMB, FIB e AMB), Esquiva mostrou bom preparo físico, sofreu com o assédio constante do rival, mas apresentou variedade de golpes e bom jogo de pernas.

Veja o momento do nocaute

No sexto assalto, sofreu um corte, talvez devido a uma cabeçada do mexicano. No oitavo, aumentou o ritmo e, com dois diretos de esquerda, derrubou o rival. Gutierrez levantou, mas esquiva seguiu no ataque e o juiz paralisou o combate. Foi o 16º nocaute do brasileiro.

Agora, Esquiva fica no aguardo da Top rank, mepresa de Bob Arum, que patrocina o lutador nacional, para saber se terá a oportunidade de disputar o título mundial da Associação Mundial de Boxe, que pertence ao japonês Ryota Murata.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória estados unidos vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais