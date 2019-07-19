Esquiva nocauteia mexicano e fica mais próximo de lutar pelo cinturão

Publicado em 19 de julho de 2019 às 23:40
Em sua luta mais difícil como profissional, o brasileiro Esquiva falcão conquistou a 24ª vitória consecutiva, ao derrotar, nesta sexta-feira, em Maryland, Estados Unidos, o mexicano Jesus Antonio Gutierrez, por nocaute técnico no oitavo assalto.
Sétimo colocado no ranking das três principais entidades (CMB, FIB e AMB), Esquiva mostrou bom preparo físico, sofreu com o assédio constante do rival, mas apresentou variedade de golpes e bom jogo de pernas.
Veja o momento do nocaute
No sexto assalto, sofreu um corte, talvez devido a uma cabeçada do mexicano. No oitavo, aumentou o ritmo e, com dois diretos de esquerda, derrubou o rival. Gutierrez levantou, mas esquiva seguiu no ataque e o juiz paralisou o combate. Foi o 16º nocaute do brasileiro.
Agora, Esquiva fica no aguardo da Top rank, mepresa de Bob Arum, que patrocina o lutador nacional, para saber se terá a oportunidade de disputar o título mundial da Associação Mundial de Boxe, que pertence ao japonês Ryota Murata.
