Esquiva Falcão entra na reta final para bater peso e enfrentar mexicano

Pesagem oficial será nesta quinta-feira (18), nos Estados Unidos, e lutador capixaba precisa bater 73,5 kg

Publicado em 18 de julho de 2019 às 13:38 - Atualizado há 6 anos

Esquiva Falcão, lutador capixaba de boxe Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

O capixaba Esquiva Falcão já está em Oxon Hill, nos Estados Unidos, para a sua próxima luta. O atleta, que tem o cartel de 23 combates e 23 vitórias, enfrenta o mexicano Jesus 'La Joya' Gutierrez (25-3-2), na sexta-feira (19), no MGM National Harbor, em Maryland, Estados Unidos.

Esquiva Falcão vai aproveitar as últimas 24 horas para bater o peso, que foi combinado a pedido do mexicano em 73,5 kg (162 libras). Normalmente, a categoria dos médios estabelece 72,5 kg (160 libras) como peso padrão. A pesagem será na tarde desta quinta-feira (18).

O atleta fez o treinamento para a luta deste mês em Riverside, nos Estados Unidos, com o coach Robert Garcia. ''Agora é reta final para a luta. Cheguei quase no peso e preciso apenas perder algumas gramas, sem nenhum sofrimento. Foi correr um pouco na academia do hotel e comer mais saladas. O importante foi que treinei muito bem, fiz sparrings com boxeadores qualificados e me alimentei bem ao longo do training camp. Seja qual for o adversário subo no ringue pra vencer'', disse Esquiva Falcão.

O lutador capixaba Esquiva Falcão mantém uma alimentação restrita para a pesagem Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

Pode ser a última luta de Esquiva Falcão antes da disputa do cinturão dos médios contra o japonês Ryota Murata. Ambos fizeram a polêmica final olímpica de Londres 2012 e o brasileiro ficou com a prata. O asiático retomou o título no último fim de semana ao derrotar o norte-americano Rob Brant por nocaute em combate ocorrido em Osaka, no Japão.

''Eu estou subindo no ranking e ficará inevitável ele fugir de mim! Não vai ter como. Pelo que a Top Rank me disse, ainda este ano ou no início do próximo vou enfrentar o Murata e retomar o que é meu. Mostrar ao mundo do boxe que o campeão olímpico de Londres-2012 dos médios sou eu'.'

