Espírito Santo vai receber Brasileiro de Tênis em Cadeira de Rodas

O atleta Breno Sales, do tênis em cadeira de rodas Crédito: Divulgação

Quatro clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) estão confirmados para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis em Cadeira de Rodas, que acontece de 15 a 18 de novembro, na Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), em Manguinhos, Serra.

As equipes da Aest, do BNB Clube de Fortaleza (CE), do Clube Esperia (SP) e do Itamirim Clube de Campo (SC) participarão com 24 atletas, divididos em quatro categorias, sendo 14 no masculino, três no feminino, três na QUAD (atletas que têm limitações nas pernas e nos braços) e quatro na Júnior.