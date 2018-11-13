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Espírito Santo vai receber Brasileiro de Tênis em Cadeira de Rodas

A competição, que já tem quatro clubes confirmados, acontece entre os dias 15 e 18, em um clube da Serra

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 17:45
O atleta Breno Sales, do tênis em cadeira de rodas Crédito: Divulgação
Quatro clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) estão confirmados para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis em Cadeira de Rodas, que acontece de 15 a 18 de novembro, na Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), em Manguinhos, Serra.
As equipes da Aest, do BNB Clube de Fortaleza (CE), do Clube Esperia (SP) e do Itamirim Clube de Campo (SC) participarão com 24 atletas, divididos em quatro categorias, sendo 14 no masculino, três no feminino, três na QUAD (atletas que têm limitações nas pernas e nos braços) e quatro na Júnior.
O evento tem como objetivo revelar e preparar atletas dentro do ciclo paraolímpico, além de promover a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com limitações físicas.

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