Equilíbrio e golaços: Metropolitano de Futebol de Areia movimenta o ES

Com promessa de jogos de alto nível técnico começam neste sábado (21), às 8 horas, em duas quadras, na Arena Esportiva AERT, em Bairro de Fátima, na Serra, os metropolitanos de futebol de areia masculino e feminino.

Sonaldo, goleiro do Rio Branco Crédito: Pauta Livre

Para os times, será uma disputa equilibrada, sem favoritos, que revelará talentos para a modalidade, cujo Espírito Santo é uma das grandes potências nacionais, com atletas com projeção internacional.

Esse torneio vai ser muito importante para o cenário do beach soccer capixaba. Acho que o que deve caracteriza-lo devem ser a competitividade e o nível técnico alto. Todas as equipes estão bem preparadas, não há favoritismo. Estamos motivados e treinando todos os dias para a competição. Esperamos chegar longe, destacou João Guilherme, do CTM, de Anchieta.

Erika, goleiro do São Pedro Crédito: Pauta Livre

Juninho Mascote, jogador do Geração Crédito: Pauta Livre

O que marcará o Geração/Doctum no Metropolitano será a determinação e a força coletiva do grupo. Mas, de um modo geral será uma competição difícil para todos. Logicamente os times que treinam há mais tempo e que possuem elencos mais entrosados levam relativa vantagem. Fazia tempo que não me sentia tão bem para jogar um campeonato deste porte. Estou bem preparado e com maior sequência de jogos em comparação às outras temporadas. Espero oferecer o meu melhor para o Geração/Doctum, disse Juninho Mascote, do Geração.

Será um campeonato com grande visibilidade. Toda a comunidade nacional do esporte acompanhará, assim como no exterior porque teremos partidas exibidas via Internet. Os times evoluíram muito, nos mais variados aspectos. Estou treinando e preparado para ajudar meus companheiros no que for preciso, afirmou Sonaldo, do Rio Branco.

Será grande oportunidade para as atletas capixabas mostrarem seus talentos e o quanto são qualificadas. Fazemos porque amamos. Estou feliz e motivada para a disputa desta grande competição, disse Érika, goleira do São Pedro, eleita melhor goleira do Brasileiro de 2017.

OITO JOGOS

As equipes foram divididas nas Chaves A e B. No feminino, a Chave A será composta por: Rio Branco, CTVV, Galáticas e CTM. Já a Chave B contará com São Pedro, Inter, Capixaba e Vila Velhense.

No masculino a Chave A terá em ação: Bom de Bola, de Aracruz; Juventude, UVV e CTM, de Anchieta. E a Chave B será formada por: Rio Branco, Geração/Doctum, Meninos da Ilha e UFES.

Na quadra 1, às 8 horas: UVV x Bom de Bola, de Aracruz (masculino); às 9horas: Capixaba x São Pedro (feminino), às 10 horas:Juventude x CTM (masculino) e às 11 horas: Inter x Vila Velhense (feminino).

Na quadra 2, nos mesmos horários, acontecerão os seguintes jogos: Galáticas, de Anchieta x Rio Branco (feminino), Meninos da Ilha x Rio Branco (masculino), CTVV x CTM, de Anchieta (feminino) e Geração/Doctum x UFES (masculino).

CHANCELADO PELA FEDERAÇÃO

O campeonato é uma iniciativa da ACEL (Associação Capixaba de Esporte e Lazer) , chancelado pela FEBSES (Federação de Beach Soccer do Espírito Santo), com patrocínio da SESPORT  Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo e AERT  Associação Esportiva e Recreativa Tubarão.

Os campeões dos Metropolitanos Abertos, masculino e feminino, receberão da Pratic Sport, empresa capixaba de confecção de materiais esportivos e uniformes personalizados, jogo de uniforme completo para sua equipe.

A Serdel (Serviços e Conservação LTDA) e a Nacional Auto Peças também patrocinam o evento.

A cada rodada a organização selecionará os melhores atletas do masculino e feminino. Os selecionados ganharão o título Atleta Maxx e um lanche na nova unidade do Maxx Burguer, em Jardim Camburi (Vitória).