Entrega dos kits para Corrida Santa Lúcia começa nesta quarta-feira (24)

Os kits serão distribuídos nesta quarta na Serra; quinta em Vila Velha; sexta e sábado em Vitória. Confira os locais na reportagem

Publicado em 24 de julho de 2019 às 20:37

 - Atualizado há 6 anos

Começou nesta quarta-feira (24) a entrega dos kits para os participantes da 7ª Corrida Santa Lúcia. Este ano a distribuição acontece em Vitória, Vila Velha e também na Serra.

A 7ª edição da Corrida Santa Lúcia acontece no próximo domingo (28) Crédito: Divulgação

Na quarta-feira (24) as entregas acontecerão na loja da Drogaria Santa Lúcia de Laranjeiras, na Serra; na quinta-feira é a vez de Vila Velha, que acontecerá na loja de Coqueiral de Itaparica. Por fim, na sexta-feira e no sábado, serão entregues os kits em Vitória da unidade Drive thru da Reta da Penha.

A largada, no domingo (28) será no Centro de Vitória, próximo à Praça Pio XII, passando pelo Penedo, Ilha da Fumaça, Praça do Papa, Praça dos Namorados e a Praia de Camburi, com a chegada próxima à entrada da Avenida Adalberto Simão Nader.

A corrida terá distância de 10 km, com duração máxima de 2 horas de prova e nas categorias: individual masculino, individual feminino e atletas com deficiência (ACDs). A idade mínima para participação da prova é de 18 anos.

Locais de entrega dos kits:

Quarta-feira 24/07 – horário 12h às 20h – Laranjeiras/ Serra

Quinta-feira 25/07 – horário 12h às 20h – Coqueiral de Itaparica/ Vila Velha

Sexta-feira 26/07 – horário 12h às 20h – Drive Thru/ Reta da Penha - Vitoria

Sábado 27/07 – horário 10h às 18h – Drive Thru/ Reta da Penha - Vitoria

