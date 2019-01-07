Home
>
Mais Esportes
>
Embaixador do futsal capixaba ganha justa homenagem na Calçada da Fama

Embaixador do futsal capixaba ganha justa homenagem na Calçada da Fama

Responsável direto pelo sucesso do futsal capixaba nos anos 80 e 90, Nilo Etienne é um dos nomes da Calçada da Fama do Esporte