Em parceria com o Google, Gazeta Online terá podcast do Pan-Americano

Os áudios, informativos e divertidos, serão disponibilizados sempre na parte da manhã, de domingo a domingo

Publicado em 25 de julho de 2019 às 19:47 - Atualizado há 6 anos

Depois do sucesso da Copa América, a equipe de Esportes do Gazeta Online vai seguir com os podcasts em parceria com o Google. Desta vez, os áudios serão sobre os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O tema mudou, mas a essência continua a mesma: informação com muito bom humor.

Murilo Cuzzuol, Sidney Novo, Marcella Scaramella, Richard Pinheiro e Filipe Souza vão comandar os podcasts Crédito: Vitor Jubini

O programa esportivo, que terá como foco os mais de 400 atletas brasileiros em ação no Pan-Americano desde handebol até ginástica artística, começa oficialmente nesta sexta-feira (26) e vai até 11 de agosto.

“O Pan-Americano é um dos principais eventos esportivos do continente e já estava na programação da equipe de Esportes. Poder levar esse conteúdo para o formato de podcast nos proporciona aumentar as opções do nosso público. Vamos acompanhar de perto o desempenho dos atletas brasileiros, e principalmente dos capixabas. Estamos todos motivados para esta cobertura”, afirmou o editor de Esportes, Filipe Souza.

Como ouvir

Para acompanhar os podcasts, basta falar a seguinte frase no Google Assistant: “Ouvir notícias do Gazeta Online no Pan”. Os usuários de Android só precisam dizer “Ok, Google” para a ferramenta ser ativada.

No caso dos smartphones com sistema iOS, é preciso baixar o aplicativo Google Assistente e fazer uso do dispositivo pelo app. Os podcasts vão ser disponibilizados sempre na parte da manhã, todos os dias da semana, durante o Pan.

"A primeira iniciativa na Copa América foi um sucesso e a gente sabe que essa é uma nova forma de se ouvir notícias. Estamos muito animados com isso, principalmente por fazer parte do seleto time de veículos que vai transmitir noticias do Pan através do Voice Assistant. E tem tudo para dar certo novamente", explicou o editor de produto Gazeta Online, Aglisson Lopes.

O material é produzido pelo time de Esportes do Gazeta Online, em parceria com os sonoplastas Leandro Rodrigues e Jonas Braun, das rádios da Rede Gazeta, além da equipe de Desenvolvimento Digital da empresa.

