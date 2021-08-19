Elize Maia e Thâmela avançam à fase de grupos em Praga pelo Circuito Mundial

Thamela e Elize Maia passaram do qualifying nesta quinta Crédito: FIVB/Divulgação

A etapa de Praga do Circuito Mundial de vôlei de praia começou nesta quinta-feira (19) com um bom resultado para o Brasil. As capixabas Elize Maia e Thâmela venceram suas duas partidas pelo qualifying feminino e avançaram à fase de grupos do torneio duas estrelas disputado na República Tcheca. Andressa/Vitória (PB/RJ) e Oscar/Saymon (RJ/MS), que já estavam garantidos na chave principal, são os outros representantes brasileiros na competição.

Elize Maia e Thâmela começaram o dia com uma vitória por 2 sets a 0 contra Brinkova/Siruckova (TCH), parciais de 21/13 e 21/13. Na segunda partida, novo triunfo por 2 a 0, diante das polonesas Jundzill e Marcinowska (21/16 e 21/16).

“Estou feliz de estar de volta ao Circuito Mundial e poder estar vivendo isso ao lado da minha jovem parceira, estreante em mundiais. Hoje vencemos nossos dois jogos, e quero que seja ainda melhor nos próximos dias. Queremos muito mais”, afirmou Elize.

Nesta sexta-feira (20.08), Elize Maia/Thâmela terá pela frente Kvapilova/Kubickova (TCH) pelo Grupo D, às 5h40 (de Brasília). No Grupo A, às 4h (de Brasília), Andressa e Vitória enfrentam Davidova/Lunina (UCR). Na competição masculina, Oscar e Saymon encaram Métral/Haussener (SUI) pelo Grupo C, às 7h20 (de Brasília).