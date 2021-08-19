Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Elize Maia e Thâmela avançam à fase de grupos em Praga pelo Circuito Mundial
Vôlei de Praia

Elize Maia e Thâmela avançam à fase de grupos em Praga pelo Circuito Mundial

A dupla capixaba vence seus dois jogos no qualifying feminino e se junta a Andressa/Vitória e Oscar/Saymon no torneio principal na etapa duas estrelas

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:39
Thâmela e Elize Maia passaram do qualifying nesta quinta
Thamela e Elize Maia passaram do qualifying nesta quinta Crédito: FIVB/Divulgação
A etapa de Praga do Circuito Mundial de vôlei de praia começou nesta quinta-feira (19) com um bom resultado para o Brasil. As capixabas Elize Maia e Thâmela  venceram suas duas partidas pelo qualifying feminino e avançaram à fase de grupos do torneio duas estrelas disputado na República Tcheca. Andressa/Vitória (PB/RJ) e Oscar/Saymon (RJ/MS), que já estavam garantidos na chave principal, são os outros representantes brasileiros na competição.
Elize Maia e Thâmela começaram o dia com uma vitória por 2 sets a 0 contra Brinkova/Siruckova (TCH), parciais de 21/13 e 21/13. Na segunda partida, novo triunfo por 2 a 0, diante das polonesas Jundzill e Marcinowska (21/16 e 21/16).

Veja Também

Capixabas em Tóquio: uma medalha de ouro, aposentadoria e  aprendizado

Comitê Olímpico Brasileiro celebra desempenho do Time Brasil em Tóquio

“Estou feliz de estar de volta ao Circuito Mundial e poder estar vivendo isso ao lado da minha jovem parceira, estreante em mundiais. Hoje vencemos nossos dois jogos, e quero que seja ainda melhor nos próximos dias. Queremos muito mais”, afirmou Elize.
Nesta sexta-feira (20.08), Elize Maia/Thâmela terá pela frente Kvapilova/Kubickova (TCH) pelo Grupo D, às 5h40 (de Brasília). No Grupo A, às 4h (de Brasília), Andressa e Vitória enfrentam Davidova/Lunina (UCR). Na competição masculina, Oscar e Saymon encaram Métral/Haussener (SUI) pelo Grupo C, às 7h20 (de Brasília).
A etapa em Praga distribui 20 mil euros em premiação por gênero e garante aos campeões 400 pontos no ranking mundial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vôlei de praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados