Home
>
Mais Esportes
>
Duplas de capixabas avançam em etapa do Circuito Mundial em Santa Catarina

Duplas de capixabas avançam em etapa do Circuito Mundial em Santa Catarina

Alison /Álvaro Filho e André Stein/George venceram bem e se garantiram na chave principal em Itapema