Dobradinha capixaba na etapa de Portugal do Mundial de Vôlei de Praia

Alison e Álvaro Filho ficaram com o ouro, enquanto André Stein e George levaram a prata em Espinho, Portugal

Publicado em 22 de julho de 2019 às 14:55

 - Atualizado há 6 anos

Pódio com prata de George/André (verde) e ouro de Alvinho e Alison (amarelo) Crédito: FIVB/Divulgação

O Brasil dominou o pódio masculino da etapa quatro estrelas de Espinho, em Portugal, válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Alison e Álvaro Filho (ES/PB) levaram a melhor sobre André Stein/George (ES/PB) por 2 sets a 1 (21/13, 15/21, 15/9), em 46 minutos, na tarde deste domingo (21).

É a segunda medalha de ouro de Alison e Álvaro Filho na temporada 2019 do Circuito Mundial. Eles também haviam vencido o torneio três estrelas de Kuala Lumpur (Malásia), em abril. O time se formou no início do ano visando os Jogos Olímpicos Tóquio-2020. O resultado em Espinho inclusive rende 800 pontos para a dupla no ranking da corrida olímpica brasileira. Eles aparecem na segunda posição, com 3.830 pontos.

“Tivemos uma fase de grupos muito forte, perdemos para eles (André e George) valendo o primeiro lugar da chave em um jogo muito equilibrado. Na sequência foram vários cruzamentos duros, os norte-americanos, a dupla alemã vice-campeã mundial, os italianos vice-campeões olímpicos, foi uma trajetória muito forte que foi nos dando confiança e resistência. A final foi digna de uma decisão brasileira, 2 sets a 1, com André e George jogando muito bem novamente. Tivemos calma com o vento forte, mas também soubemos nos comunicar, usar a energia da torcida”, disse Alison.

André Stein e George também conquista a segunda medalha da parceria no tour, depois de terem levado o bronze na etapa quatro estrelas de Jinjiang (China). André analisou a evolução da dupla, que foi formada após o capixaba se separar de Alison.

André Stein em ação na etapa de Portugal do Circuito Mundial Crédito: FIVB/Divulgação

“Já alcançamos o bronze, agora conseguimos a medalha de prata. Acredito que estamos no caminho certo para conquistar a medalha de ouro na sequência. Foi uma ótima experiência jogar em Portugal. Existem muitos brasileiros, a torcida torceu e apoio demais os times do Brasil, a comida e o clima são excelentes. Estamos orgulhosos da nossa campanha”.

A campanha da dupla em Espinho contou com seis vitórias e apenas uma derrota, justamente para André e George, ainda na fase de grupos. Pelo ouro, Alison e Álvaro também recebem cerca de R$ 74 mil em premiação e pontos para o ranking do Circuito Mundial, onde, até a etapa de Espinho, ocupavam o 16° lugar e devem subir várias posições.

 

