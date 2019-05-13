Home
Dirigente da Fórmula 1 afirma que GP do Brasil de 2020 será em SP

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na última quarta-feira (08) que o Rio de Janeiro iria sediar o campeonato no ano que vem