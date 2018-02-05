Deu Philadelphia Eagles: os recordes quebrados no Super Bowl 52

Um grande jogo tem que vir acompanhado de vários recordes. E foi assim na vitória do Philadelphia Eagles sobre o New England Patriots por 41 a 33, na noite deste domingo (04), no Super Bowl 52. Diversas marcas caíram e dos dois lados do campo no US Bank Stadium, onde mais de 67 mil torcedores presentes viram um grande espetáculo.

Elliott se tornou o calouro com o chute mais longo dos Super Bowls Crédito: NFL

Um dos recordes mais expressivos que caiu no Super Bowl 52 foi o número de jardas totais na história da NFL. New England e Philadelphia protagonizaram uma grande batalha aérea, totalizando 1.151 jardas totais, disparadamente a maior marca da história da decisão do futebol americano. Os dois times entraram no último período já com o recorde estabelecido em Super Bowls, quebrando a marca do SB22, quando Washington Redskins e Denver Broncos totalizaram 929 jardas.

Apesar de tantas jardas, o recorde de pontos não caiu. O placar de 41 a 33 somou 74 pontos, um a menos do que o recorde de 75 pontos, estabelecido no SB29, quando os 49ers venceram os Chargers por 49 a 26.

Patriots não tiveram um punt no SB52 Crédito: NFL

Com 505 jardas, três touchdowns e nenhuma interceptação, Tom Brady se tornou o primeiro quarterback na história da NFL a perder um jogo e ter números tão expressivos. Nem tudo foram recordes positivos para o kicker Stephen Gostkowski. Ele se tornou o primeiro chutador da história a errar um field goal e um extra point no mesmo Super Bowl.

Outros números do Super Bowl 52:

 Os Patriots se tornaram o primeiro time a não chutar nenhum punt em um Super Bowl. E ainda assim perderam o jogo.

 Com 33 pontos, New England se tornou o time que marcou mais pontos e perdeu um Super Bowl.

 Juntos, Pats e Eagles somaram 42 primeiras descidas em jogadas de passe, mais do que qualquer outro Super Bowl.

 As 613 jardas totais de New England no Super Bowl 52 também foi um recorde quando o assunto é o jogo decisivo da temporada da NFL.

 O kicker Jake Elliott, dos Eagles, se tornou o chutador calouro com o FG mais longo da história da NFL: 46 jardas.

 O New England Patriots se tornou o primeiro time a ter três jogadores com mais de 100 jardas recebidas no mesmo Super Bowl. Amendola (152), Hogan (128) e Gronkowski (106).

 Nick Foles usou o play-action em 21 passes tentados. Nunca antes na história do Super Bowl um QB usou tanto uma jogada.

 LeGarrette Blount e Chris Long se tornaram os primeiros jogadores a vencer o Super Bowl por um time e derrotar esse mesmo time na temporada seguinte.