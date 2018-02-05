Deu Philadelphia Eagles: os recordes quebrados no Super Bowl 52

Um grande jogo tem que vir acompanhado de vários recordes. E foi assim na vitória do Philadelphia Eagles sobre o New England Patriots por 41 a 33, na noite deste domingo (04), no Super Bowl 52. Diversas marcas caíram e dos dois lados do campo no US Bank Stadium, onde mais de 67 mil torcedores presentes viram um grande espetáculo.
Um dos recordes mais expressivos que caiu no Super Bowl 52 foi o número de jardas totais na história da NFL. New England e Philadelphia protagonizaram uma grande batalha aérea, totalizando 1.151 jardas totais, disparadamente a maior marca da história da decisão do futebol americano. Os dois times entraram no último período já com o recorde estabelecido em Super Bowls, quebrando a marca do SB22, quando Washington Redskins e Denver Broncos totalizaram 929 jardas.
Apesar de tantas jardas, o recorde de pontos não caiu. O placar de 41 a 33 somou 74 pontos, um a menos do que o recorde de 75 pontos, estabelecido no SB29, quando os 49ers venceram os Chargers por 49 a 26.
Com 505 jardas, três touchdowns e nenhuma interceptação, Tom Brady se tornou o primeiro quarterback na história da NFL a perder um jogo e ter números tão expressivos. Nem tudo foram recordes positivos para o kicker Stephen Gostkowski. Ele se tornou o primeiro chutador da história a errar um field goal e um extra point no mesmo Super Bowl.
Outros números do Super Bowl 52:
Os Patriots se tornaram o primeiro time a não chutar nenhum punt em um Super Bowl. E ainda assim perderam o jogo.
Com 33 pontos, New England se tornou o time que marcou mais pontos e perdeu um Super Bowl.
Juntos, Pats e Eagles somaram 42 primeiras descidas em jogadas de passe, mais do que qualquer outro Super Bowl.
As 613 jardas totais de New England no Super Bowl 52 também foi um recorde quando o assunto é o jogo decisivo da temporada da NFL.
O kicker Jake Elliott, dos Eagles, se tornou o chutador calouro com o FG mais longo da história da NFL: 46 jardas.
O New England Patriots se tornou o primeiro time a ter três jogadores com mais de 100 jardas recebidas no mesmo Super Bowl. Amendola (152), Hogan (128) e Gronkowski (106).
Nick Foles usou o play-action em 21 passes tentados. Nunca antes na história do Super Bowl um QB usou tanto uma jogada.
LeGarrette Blount e Chris Long se tornaram os primeiros jogadores a vencer o Super Bowl por um time e derrotar esse mesmo time na temporada seguinte.
A cidade da Philadelphia se juntou a New York, Los Angeles, Boston e Chicago a ter vencido um Super Bowl, uma Stanley Cup (NHL), uma World Series (MLB) e um título da NBA.