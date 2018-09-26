Delegação capixaba inicia nesta quinta nos Jogos Escolares em Joinville

A partir desta quinta-feira (27), 10 equipes vão representar o Espírito Santo na etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude, que serão realizados na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Os duelos vão reunir escolas do Sul, Sudeste, além dos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.
Os capixabas fazem parte da Regional 3 e disputarão as modalidades de basquete, futsal e vôlei. Os times participantes conquistaram a classificação através dos Jogos Escolares do Espírito Santo, que foram realizados no mês passado, em Guarapari. (Confira abaixo as escolas classificadas e suas modalidades).
A competição em Santa Catarina contará com as categorias Infantil (de 12 a 14 anos) e Juvenil (de 15 a 17). Os campeões carimbam o passaporte para a etapa nacional que acontecerá entre os dias 12 e 25 de novembro em Natal, no Rio Grande do Norte.
Confira as equipes que estarão representando o Espírito Santo em Joinville:
INFANTIL
Basquete masculino: Marista (Vila Velha)
Futsal masculino: Colégio Passionista (Cariacica)
Futsal feminino: Emef Ezequiel Rocha (Aracruz)
Vôlei feminino: Escola São Domingos (Vitória)
Vôlei masculino: Escola Antônio Valesini (Santa Teresa)
JUVENIL
Basquete feminino: Colégio Marista (Vila Velha)
Basquete masculino: Colégio Jesus Cristo Rei (Cachoeiro)
Futsal feminino: Colégio Mundo Moderno (Cariacica)
Futsal masculino: Colégio Mundo Moderno (Cariacica)
Vôlei feminino: Escola Bom Senhor Sanctis (Guaçuí)