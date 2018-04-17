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Futebol Americano

De olho no Brasileiro, Tritões faz amistoso diante do Macaé Oilers

O Desafio Black Rhino de FA vai acontecer no campo do Tupy, em Vila Velha, neste domingo (22)

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 14:22
Em um amistoso para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, Tritões e Macaé Oilers se enfrentam neste domingo (22), no campo do Tupy, em Vila Velha, às 9 horas. 
O Desafio Black Rhino de FA é uma partida emblemática no futebol americano: é realizada quando duas equipes fortes entram em campo para um embate inédito. A importância desse jogo não está somente no confronto entre as duas equipes, mas também no fato de fazer parte das ações de preparação para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, que começa em junho.
Segundo Raony Rocio, atleta e presidente do Tritões FA, o objetivo da agenda de amistosos é trazer situações reais de jogos para os confrontos, buscando facilitar o entrosamento entre os atletas. Além disso, busca também verificar quais são os pontos fortes e fracos do time para que as melhorias sejam feitas e tudo esteja preparado para o campeonato brasileiro.
O presidente do Oilers, Nivaldo Valadão, compartilha da mesma opinião que Raony: o jogo não é um desafio, mas sim um preparativo, e ainda completa: "É uma equipe de referência e é respeitada. Vamos usá-la como parâmetro para nossa preparação, tentar concertar os erros e ver onde nós acertamos também. E sempre respeitando o adversário".
Representando a cidade conhecida nacionalmente como a capital nacional do petróleo, o Macaé Oilers foi fundado em 2013, e participa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro (composta por 40 times).
Serviço
I Desafio Black Rhino de FA: Tritões FA x Macaé Oilers
Data: domingo (22)
Horário: a partir das 9 horas
Ingresso: R$ 5,00 (vendido no local)
Local: campo do Tupy, em Itapoã, Vila Velha
 

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