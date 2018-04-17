De olho no Brasileiro, Tritões faz amistoso diante do Macaé Oilers

Em um amistoso para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, Tritões e Macaé Oilers se enfrentam neste domingo (22), no campo do Tupy, em Vila Velha, às 9 horas.

O Desafio Black Rhino de FA é uma partida emblemática no futebol americano: é realizada quando duas equipes fortes entram em campo para um embate inédito. A importância desse jogo não está somente no confronto entre as duas equipes, mas também no fato de fazer parte das ações de preparação para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, que começa em junho.

Segundo Raony Rocio, atleta e presidente do Tritões FA, o objetivo da agenda de amistosos é trazer situações reais de jogos para os confrontos, buscando facilitar o entrosamento entre os atletas. Além disso, busca também verificar quais são os pontos fortes e fracos do time para que as melhorias sejam feitas e tudo esteja preparado para o campeonato brasileiro.

O presidente do Oilers, Nivaldo Valadão, compartilha da mesma opinião que Raony: o jogo não é um desafio, mas sim um preparativo, e ainda completa: "É uma equipe de referência e é respeitada. Vamos usá-la como parâmetro para nossa preparação, tentar concertar os erros e ver onde nós acertamos também. E sempre respeitando o adversário".

Representando a cidade conhecida nacionalmente como a capital nacional do petróleo, o Macaé Oilers foi fundado em 2013, e participa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro (composta por 40 times).

Serviço

I Desafio Black Rhino de FA: Tritões FA x Macaé Oilers

Data: domingo (22)

Horário: a partir das 9 horas

Ingresso: R$ 5,00 (vendido no local)

Local: campo do Tupy, em Itapoã, Vila Velha