De campeão mundial a sósia de jogador: veja o resultado de personalidades do esporte nas eleições

Nomes ligados ao esporte buscaram vaga em cargos públicos nas eleições de 2022 Crédito: Reprodução (Redes Sociais) / Flickr

Com a apuração completa nas urnas pelo Brasil , a participação de personagens ligados ao esporte foi grande nas eleições de 2022. De ex-treinador de seleção a campeão mundial, até sósia de jogador esteve no páreo em busca de cargo como deputado estadual.

Confira o resultado de alguns nomes ligados ao mundo esportivo que estiveram presentes nestas eleições:

Romário (PL), foi reeleito como senador do Já conhecido no cenário político desde 2010, o ex-centroavante, foi reeleito como senador do Rio de Janeiro com mais de 2,3 milhões de votos.

Bebeto (PSD) tentou vaga na Parceiro de Romário na seleção brasileira tetracampeã em 94,tentou vaga na Câmara dos Deputados e conquistou cerca de 25 mil votos, que não foram suficientes para a cadeira no Congresso.

Maurício Souza (PL) Em Minas Gerais, disputando sua primeira eleição, o central de vôlei foi eleito como deputado federal . Em 2021 ele foi dispensado do Minas Tênis Clube após envolvimento em polêmicas nas redes sociais com publicações e comentários de cunho homofóbico.

O ex-nadador Luiz Lima (PL) foi um dos grandes nomes da natação brasileira e hoje se dedica à vida política. Em 2016 foi secretário de Esporte no governo de Michel Temer, em 2018 foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e conseguiu a reeleição em 2022.

Ex-presidente do Atlético-MG, conhecido por declarações polêmicas, e por gerir o clube mineiro em um período de conquistas, Alexandre Kalil (PSD) foi prefeito de Belo Horizonte de 2016 até 2022. Em março deste ano, deixou a prefeitura para tentar o cargo de governador de Minas Gerais, mas foi superado por Romeu Zema (NOVO) que foi reeleito com 56,18% dos votos.

Joel Santana (PROS), o “Papai Joel” do futebol brasileiro, está longe dos gramados desde 2017. O ex-técnico dos gigantes do Rio, que já teve passagens por Corinthians e Internacional, tentou a candidatura para deputado federal, mas não conseguiu o número de votos suficientes.

Também ligado ao futebol carioca, mais precisamente ao Flamengo, Marcos Braz (PL) já foi secretário municipal de Esporte e Lazer na gestão do prefeito Eduardo Paz, no Rio. Em 2020 ele foi o sexto vereador mais votado no RJ e decidiu tentar a vaga de deputado federal, mas também não conquistou os votos necessários.

Outro nome que figurou nestas eleições, Bandeira de Mello (PSB), foi presidente do Flamengo de 2013 a 2018, quando tentou se eleger como deputado federal, mas falhou. Persistente, tentou o mesmo cargo em 2022 e com mais de 72 mil votos, teve sucesso neste domingo (02).

Tandara (MDB), suspensa do vôlei após ser flagrada no antidoping das Olimpíadas de Tóquio, tentou entrar na carreira política. Já durante a campanha, a candidata se envolveu em uma polêmica nas redes sociais quando criticou um desenho com duas mães e declarou apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Nas urnas, ela não alcançou o resultado esperado e pretende voltar ao vôlei após cumprir a suspensão de quatro anos.