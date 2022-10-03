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Eleições 2022

Minas Gerais elege ex-jogador de vôlei Maurício Souza e Aécio Neves para a Câmara

Maurício foi demitido do Minas Tênis Clube por publicações homofóbicas nas redes sociais

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 11:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2022 às 11:09
Maurício Souza, ex-jogador de vôlei demitido do Minas Tênis Clube por publicações homofóbicas nas redes sociais, foi um dos candidatos a deputado federal eleitos por Minas Gerais. Lançado pelo PL, ele recebeu 83.396 votos.
Aécio Neves (PSDB), que abriu mão da disputa ao Senado em 2018 e concorreu à Câmara, conseguiu se reeleger, mas com 20 mil votos a menos do que obteve na última campanha. Em 2018, ele reuniu 106,7 mil apoios; neste ano, 85.341.
Mauricio Souza
Ex-atleta foi demitido do Minas Tênis Clube por publicações homofóbicas Crédito: Reprodução/ Instagram/ @mauriciosouza17
Já o ex-ministro do Turismo de Bolsonaro Marcelo Álvaro Antônio foi reeleito para o terceiro mandato em Minas Gerais, também pelo PL, partido do presidente. O ex-ministro foi o pivô do esquema de candidaturas de laranjas do PSL. O caso, revelado pela Folha, consistia no uso de repasses expressivos de dinheiro do partido a candidatas, sem sinal de que houvesse campanha efetiva.
Mais votado em 2018, ele foi, agora, o eleito com o número mais baixo de apoios 31.025.

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